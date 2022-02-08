İddialar doğrulandı! Alişan ve Buse Varol çifti boşanma kararı aldı

Geçtiğimiz günlerde kızları Eliz'in birinci doğum gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan ve Buse Varol'un boşanma aşamasında olduğu iddia edilmişti. Ancak çift tarafından bu iddialara karşı bir açıklama yapılmamıştı.

ÇİFTE YAKIN KAYNAKLAR BOŞANMAYI DOĞRULADI

Gizlilik içinde yasal işlemleri başlatan çift, haberin duyulmaması için azami özen gösterse de çifte yakın kaynaklar boşanmayı doğruladı.

BİR SÜREDİR TEPELERİNDE KARA BULUTLAR DOLAŞIYORDU

2018 yılında evlenen ve bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol'un bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu. Kızının otelde yapılan doğum gününe katılmayan Alişan, ertesi gün annesi Suzan Tektaş'ın evindeki kutlamaya giderek, krizin işaretini vermişti. Buse Varol da yaptığı açıklamayla "eve davet edilmediğini" söylemişti.

Buse Varol, bir süre önce Instagram hesabından Alişan'la birlikte tüm fotoğrafları silmiş, alyansını da çıkartmıştı.