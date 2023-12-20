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İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses Birbirini Takipten Çıkardı - Son Dakika
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İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses Birbirini Takipten Çıkardı

İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses'in araları bozuk olduğu ve birbirlerini sosyal medya üzerinden takipten çıkardıkları ortaya çıktı.

İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses Birbirini Takipten Çıkardı
20.12.2023 - 19:14,
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Araları bozuk olan İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses'i doğacak olan bebekler de bir araya getiremedi. İkili birbirini sosyal medyadan takipten çıkardılar.

Durak Medya'da yer alan habere göre ikiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli, yakın arkadaşlarının katıldığı Baby Shower partisine İdo Tatlıses'in kardeşi Dilan Çıtak Tatlıses'in katılmadığı öğrenildi.

Resim önizlemesi

Tatlıses ailesinden sadece Melek Zübeyde Akkaş katılırken Dilan Çıtak Tatlıses'in hala kardeşi İdo Tatlıses ile arasının bozuk olduğu iddia edildi.

Birbirini takipten çıktılar

Öte yandan İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses'in birbirini sosyal medya üzerinden takipten çıkardıkları görüldü.

Kaynak: Magazinkolik
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SON DAKİKA: İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses Birbirini Takipten Çıkardı - Son Dakika
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