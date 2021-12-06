Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a konuşan Bircan Bali, özel fotoğraflarının basına sızmasıyla ilgili sessizliğini bozdu.

"BENİ BÖYLE ŞEYLER GÜÇLENDİRİYOR"

Bali açıklamasında, "Birini seviyorsun öpüyorsun, bekarsın bekar. Biriyle özel yazışmaların var en özelini yaşıyorsun. Sonra bunu ifşa eden mi suçlu ben mi? Birine k.hbelik yaparak yapmadığımı düşünüyorum. Ayrıldığım için ifşa eden yapar bunu. Beni böyle şeyler güçlendiriyor.

Ben bilerek içkili ve bikinili fotoğraf koymuyorum. Bu içmediğim anlamına gelmez. Siz ilişkilerinizle kütüphane kitap mı okuyorsunuz? Yazık! Bence öpün ilişki öpüşünce güzel" dedi.

Bu açıklamalar sonrası Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'ın bugün ekrana gelen canlı yayınına katılmadı.

"COVİD-19'A YAKALANMIŞ OLABİLİRİM"

Sağlık sorunlarından dolayı yayına katılamadığını belirten Bircan Bali, gıda zehirlenmesi yaşadığını, ancak sonrasında yoğun kemik ağrısı nedeniyle covid-19 riski taşıyabileceğinden süphelendiklerini açıkladı.

BİR SÜRE EKRANDA OLMAYACAK

Covid testi sonucu çıkana kadar Söylemezsem Olmaz'da yer alamayacağını ekleyen Bircan Bali, "Negatifi görünce sizlerleyim inşallah" müjdesini verdi.