İHA Muhabiri Aykut Yeniçağ'ın en mutlu günü - Son Dakika
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İHA Muhabiri Aykut Yeniçağ'ın en mutlu günü

19.06.2022 13:46
İHA Muhabiri Aykut Yeniçağ'ın en mutlu günü

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) Manisa Muhabiri Aykut Yeniçağ, Elif Gülşahin ile dünya evine girdi.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) Manisa Muhabiri Aykut Yeniçağ, Elif Gülşahin ile dünya evine girdi. Yanından hiç ayırmadığı fotoğraf makinesini düğününde kenara bırakan Yeniçağ'ın eline aldığı gitar eşliğinde eşine şarkı söylemesi renkli görüntüler oluşturdu.

Zeytin Dalı Harekatı, Soma maden kazası, İzmir depremi ve Muğla orman yangınları gibi Türkiye kamuoyunun yakından takip ettiği haberlerde görev yapan İHA'nın deneyimli Manisa muhabiri Aykut Yeniçağ, hayatını bir yıldır nişanlı olduğu Elif Gülşahin ile birleştirdi. Manisa basın camiasının büyük ilgi gösterdiği düğüne; CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Manisa Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nagihan Eroğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Göksel Topçu, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ve İhlas Haber Ajansı İzmir Bölge Müdürü Özcan Aydın da katıldı. Işık gösterileri eşliğinde sahneye inen Aykut-Elif çifti, çalan romantik şarkılarla dans etti. Sonrasında çalan oyun havalarıyla çifti yalnız bırakmayan davetliler de gönüllerince eğlendi.

Damattan geline şarkı sürprizi

Yanından hiç ayırmadığı fotoğraf makinesini düğününde kenara bırakarak sahneye çıkan Aykut Yeniçağ, eline gitar alıp eşine şarkı söyledi. Yeniçağ'ın bu sürprizi eşini duygulandırırken, konuklar da şarkıya eşlik etti. Renkli görüntülerin oluştuğu düğün, hatıra fotoğraflarıyla son buldu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Manisa, İzmir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İHA Muhabiri Aykut Yeniçağ'ın en mutlu günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İHA Muhabiri Aykut Yeniçağ'ın en mutlu günü - Son Dakika
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