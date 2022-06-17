İhanet İddialarına Cevap Verdi! - Son Dakika
Üye Girişi

İhanet İddialarına Cevap Verdi!

17.06.2022 15:21
İhanet İddialarına Cevap Verdi!

2.5 yıldır aşk yaşayan Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal'ın ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Kelebek'in Yaza Merhaba Partisi'ne katılan Özgü Kaya, ihanet iddialarına cevap verdi. İşte detaylar...

lişkileri 2019 yılında 'Kimse Bilmez' adlı dizinin setinde başlayan Burak Serdar Şanal (34) ile Özgü Kaya'dan (26) kötü haber geldi.

'AYRILDILAR' İDDİASI

Evlenmeleri beklenen çiftin, sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı.

"İHANET DURUMU YOK"

Kelebek'in Yaza Merhaba Partisi'ne katılan Özgü Kaya, ihanet iddialarına cevap verdi.

Özgü Kaya, "Burak ile ilişkimizi saygı çerçevesinde noktaladık. Bir daha ilişki yaşamayız. İhanet durumu yok. Dostça ve anlaşarak ayrıldık" dedi.

"EVLİLİK KELİMESİNİ DUYUNCA TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"

Özgü Kaya, geçtiğimiz aylarda Bebek'te görüntülenmişti. Güzel oyuncu, muhabirlerin, "Sosyal medyadan her ikinize de 'evlilik' soruları geliyordur." sözlerinin üzerine, "Benim 'evlilik' kelimesini duyunca tüylerim diken diken oluyor. Sizin de işiniz böyle.

İlişkisi olan insanlara evlilik soruyorsunuz ama yaşımız daha çok genç ve daha çok yolun başındayım. Ben de, Serdar da... Böyle bir şey asla gündemimizde değil. Önce çalışmamız lazım. Evlilik için önce kariyer, sonra evlilik..." diye konuşmuştu.

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

Özgü Kaya, 17 Haziran 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Uşak Eşme'lidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimini sürdürmektedir.

Kameralara karşısına ilk kez 2017 yılında yayınlanan Adı Efsane dizisinde canlandırdığı Sibel Yılmaz karakteri ile geçen Özgü Kaya, şimdilerde 'Üç Kız Kardeş' dizisinde Türkan karakterine hayat vermektedir. Özgü Kaya, 1,68 metre boyunda, 53 kilo ve İkizler burcudur.

BURAK SERDAR ŞANAL KİMDİR?

Burak Serdar Şanal, 28 Ağustos 1988 tarihinde İstanbul'da Saliha Şanal, Hüseyin Şanal çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. Aslen Kastamonuludur. Ümraniye Lisesinden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi İngilizce Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okudu. Maltepe Üniversitesinde drama kulübünde eğitim aldı.

17 yaşında iken 2005 yılında model olmak için bir ajansa kaydoldu. Sonra Ihlamurlar Altında dizisinde ufak bir rolü oldu.

2014 - 2016 seneleri arasında TRT 1'de oynayan "Yeşil Deniz" dizisinde Burak Serdar Şanal, Merve Akkaya, Zeynep Gülmez, Burak Alkaş, Mert Turak, Ali Barkın, Renan Bilek, Fırat Tanış, İlker Aksum, Sanem Çelik ile beraber rol almıştır.

2015 yılında "Kızlar ve Anneleri" adlı yarışma programın sunuculuğunu yaptı.

Burak Serdar Şanal, 20 Nisan 2016 tarihinde Yeşil Deniz dizisinde birlikte oynadığı Merve Akkaya ile nişanlandı.

2016 yılında başrollerini Burak Serdar Şanal ve Deniz Baysal'ın paylaştıkları "Rüzgarın Kalbi" dizisinde Cezmi Baskın, Ahmet Saraçoğlu, Başak Daşman, Müge Akyamaç ile beraber oynadılar.

YORUMLAR
500
Kaynak: Snob Magazin

Burak Serdar Şanal, Özgü Kaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İhanet İddialarına Cevap Verdi! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
16:16 Sadio Mane'den tartışılacak açıklama: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:01:22. #1.11#
SON DAKİKA: İhanet İddialarına Cevap Verdi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement