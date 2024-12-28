İhanet yazışmaları ortaya çıktı: Banyoda ne yaptınız Wanda - Son Dakika
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İhanet yazışmaları ortaya çıktı: Banyoda ne yaptınız Wanda

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İspanyol basını, Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın kendisini takım arkadaşı Keita Balde ile aldattığına dair iddiaları ve yazışmaları paylaştı. İddialara göre, Icardi'nin Inter Milan'da forma giydiği dönemde Nara, Balde ile ilişkisi olduğunu belgeleyen fotoğraf ve videoların sahibi. Icardi, Nara'ya bu görüntüleri gönderdi ve 'Banyoda ne yaptınız, Wanda?' diye sordu.

28.12.2024 08:12
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Boşanma süreçleriyle sık sık gündeme gelen Wanda Nara ile Mauro Icardi hakkında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

İspanyol basını, Mauro Icardi'nin Wanda Nara'nın kendisini takım arkadaşı Keita Balde ile aldattığına inandığını gösteren yazışmalarını paylaştı. Icardi'nin, Inter Milan'da forma giydiği dönemde, Wanda'nın Keita Balde ile kendisini aldattığını belgeleyen fotoğraf ve videolara sahip olduğu iddia edilmişti. Ayrıca, Balde'nin eski eşi, Wanda Nara hakkında, "Kocamla yatan, sonra da bana fotoğrafları gönderen kadın" demişti.

"BANYODA NE YAPTINIZ WANDA?"

29 Eylül 2022'de yayınlanan yazışmalarda, Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'ya bahsi geçen görüntüleri gönderdiği ve "Bendeki bilgiler gerçek. Bana ne yaptığını söyle. Ona ne yazdığını bana gönder. Bana her şeyi gönder ve bahane aramayı bırak. Banyoda ne yaptınız, Wanda?" dediği görülüyor. Konuşmanın devamında ise Icardi, "Benim evimde. Buna inanamıyorum. Neden? Tanrım, neden? Bunu hak etmiyorum. Neden?" diyor.

İşte o konuşma;

İhanet yazışmaları ortaya çıktı: Banyoda ne yaptınız Wanda


İhanet yazışmaları ortaya çıktı: Banyoda ne yaptınız Wanda

Mauro Icardi, Inter Milan, Keita Balde, Galatasaray, Wanda Nara, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin İhanet yazışmaları ortaya çıktı: Banyoda ne yaptınız Wanda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Adem Sevindik null:
    hatun bildiğin scooter gelen binmiş giden binmiş. adam da hala fenerbahçeyle uğraşıyor 78 2 Yanıtla
  • oktay sayar:
    kadın kapı zili gibi ,icardi hala anlamamış ,ne yaptın diyor,pişpirik oynamışlar 80 0 Yanıtla
  • Selcuk Sigirci:
    fenerin mağlubiyetlerini takip edeceğine karısını takip etseydi gav atardi 53 3 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    buna yenge diyen mallar vardi, 49 2 Yanıtla
  • Fuzuli:
    Sence ne yapmış olabilir A) kese&köpük B) saksofon C) Pompalama D) Matkaplama 44 1 Yanıtla
    LEVENT ÖĞÜÇBİLEK:
    cevap d şıkkı 1 0
    Okay Örüm:
    E) Hepsi 1 0
    Ayse null:
    E HICBIRI BOSLUK DOLDURMACA OYNAMISLAR 1 0
    Tufan zeki Ceki:
    c hepsi 1 0
  • Ayhan Tezcan:
    Bu nasıl habercilik mal kadının değilmi fındığını kime isterse ona kırdırır sizi ne ilgilendirir bu sizin habercilik anlayışınız bumu boş verin elalemin derdi sizimi gerdi 12 21 Yanıtla
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