İki Ayrı Düğün Yapacaklar! İşte Düğün Detayları... - Son Dakika
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İki Ayrı Düğün Yapacaklar! İşte Düğün Detayları...

15.06.2022 23:21
İki Ayrı Düğün Yapacaklar! İşte Düğün Detayları...

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahları Makedonya'da kıyılacak. Çift 1 Temmuz'da Ohri'de evlenecek, 7 Temmuz'da ise Çeşme'deki Fly-Inn Beach'te düğün yapacak.

Destan dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin için önümüzdeki ay hayatının en anlamlı imzasını atacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü oyuncu önceki yıl Çeşme'de aşk yaşamaya başladığı Cedi Osman'la nikah masasına oturacak. Çift önce Cedi Osman'ın ülkesi Makedonya'ya gidecek.

Her yerde el ele göz göze olan çift 1 Temmuz'da Ohri'de evlenecek. Daha sonra ikili aşklarının başladığı Çeşme'deki Fly-Inn Beach'te 7 Temmuz'da düğün yapacak.

Şahin evlendikten sonra da oyunculuk kariyerine devam edecek.

İki Ayrı Düğün Yapacaklar! İşte Düğün Detayları...
İki Ayrı Düğün Yapacaklar! İşte Düğün Detayları...
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Kaynak: Snob Magazin

Cedi Osman, Ebru Şahin, Çeşme, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İki Ayrı Düğün Yapacaklar! İşte Düğün Detayları... - Son Dakika

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