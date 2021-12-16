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İki hafta önce doğum yapmıştı! Özge Özpirinççi kısacık sürede tüm doğum kilolarından kurtuldu - Son Dakika

İki hafta önce doğum yapmıştı! Özge Özpirinççi kısacık sürede tüm doğum kilolarından kurtuldu

16.12.2021 10:51

30 Kasım'da ilk bebeğini kucağına alan Özge Özpirinçci, 2 haftada tüm doğum kilolarından kurtuldu. Köpeğini gezdirirken görüntülenen oyuncu zayıflamasıyla ilgili "Emzirmek iyi geliyormuş" diye konuştu.

Kadın, Aşk Yeniden ve Fi gibi sevilen dizilerden tanıdığımız oyuncu Özge Özpirinçci, 8 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz aylarda gözlerden uzak şekilde evlendi. Doğumdan önce nikah masasına oturan oyuncu, düğününe sadece yakın çevresini davet edip basını da uzak tuttu. Güzel oyuncu Özge Özpirinçci, 30 Kasım'da da ilk bebeği Mercan'ı dünyaya getirdi. Şimdilerde anneliğe alışmaya çalışan oyuncu, kısa sürede tüm kilolarından kurtuldu.

"EMZİRMEK KİLO VERMEYE İYİ GELİYOR"

Eşi Burak Yamantürk ile köpeğini gezdirirken görüntülenen oyuncu, 2 haftada doğum kilolarından kurtuldu. Basın mensuplarının soruları üzerine konuşan Özge Özpirinçci, "Kilolar gitti, emzirmek iyi geliyormuş. Mercan da ben de iyiyiz. Mercan her bebek gibi uyuyor, şimdi de evde annemle birlikte" dedi.

2 hafta önce doğum yapan Özge Özpirinçci, fazla kilolarından kurtuldu
2 hafta önce doğum yapan Özge Özpirinçci, fazla kilolarından kurtuldu
2 hafta önce doğum yapan Özge Özpirinçci, fazla kilolarından kurtuldu
İki hafta önce doğum yapmıştı! Özge Özpirinççi kısacık sürede tüm doğum kilolarından kurtuldu

Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Kasım, Doğum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İki hafta önce doğum yapmıştı! Özge Özpirinççi kısacık sürede tüm doğum kilolarından kurtuldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İki hafta önce doğum yapmıştı! Özge Özpirinççi kısacık sürede tüm doğum kilolarından kurtuldu - Son Dakika
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