Aşk yaşadıkları iddia edilen İlayda Alişan ve Alp Navruz'un takipleşmeye başlaması dedikoduları alevlendirdi

Meslektaşı Ayça Ayşin Turan'dan evlilik yolunda ayrılan Alp Navruz'un Etiler'de gerçekleşen bir derginin partisinde İlayda Alişan'la yakınlaştığı iddia edilmişti. Yan yana saatlerce sohbet eden ikili, gece boyunca dans edip eğlendiği söylendi. Haklarında aşk iddiasıyla ilgili sessiz kalan ikiliden beklenen hamle geldi.

TAKİPLEŞMEYE BAŞLADILAR

İkili haklarında çıkan aşk iddialarına yalanlamazsak, flaş bir adım attı. 26 yaşındaki İlayda Alişan ve 32 yaşındaki Alp Navruz, Instagram'dan birbirini takip etmeye başladı. Alişan, geçtiğimiz aylarda Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisinde Burak Yörük ile başrolü paylaşmış ve rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.