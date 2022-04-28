İlk bölümüyle izleyicisiyle buluşan Gülümse Kaderine dizisinde dün akşam neler yaşandı? - Son Dakika
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İlk bölümüyle izleyicisiyle buluşan Gülümse Kaderine dizisinde dün akşam neler yaşandı?

28.04.2022 09:35
İlk bölümüyle izleyicisiyle buluşan Gülümse Kaderine dizisinde dün akşam neler yaşandı?

Dün akşam FOX ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Gülümse Kaderine dizisinde yeni hayata başlayan iki kardeş, hiç beklemedikleri sürpriz ile karşılaşacak.

Başrollerinde Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler ve Bahar Şahin gibi isimlerin yer aldığı Gülümse Kaderime dizisinde Yaren ve Eda'nın tüm hayatı gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişti.

GÜLÜMSE EKADERİME DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Eda ve Yaren Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir… Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar… Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı…

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Gülümse Kaderine, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İlk bölümüyle izleyicisiyle buluşan Gülümse Kaderine dizisinde dün akşam neler yaşandı? - Son Dakika


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