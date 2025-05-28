İlker Ayrık'tan şaşırtan 'Çakallarla Dans' itirafı! Neden rol almadığını ilk kez açıkladı - Son Dakika
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İlker Ayrık'tan şaşırtan 'Çakallarla Dans' itirafı! Neden rol almadığını ilk kez açıkladı

İlker Ayrık\'tan şaşırtan \'Çakallarla Dans\' itirafı! Neden rol almadığını ilk kez açıkladı
28.05.2025 09:58
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İlker Ayrık, Çakallarla Dans serisinin yedinci filminde neden rol almadığını açıkladı. Ünlü oyuncu, yapımcı ve yönetmen Murat Şeker ile bozulan dostluklarının projede yer almamasının temel nedeni olduğunu söyledi.

Çakallarla Dans serisinin vazgeçilmez isimlerinden biri olan İlker Ayrık, serinin yedinci filminde neden rol almadığını ilk kez açıkladı. Katıldığı Daniska Show programında konuşan oyuncu, projenin yönetmeni ve yapımcısı Murat Şeker ile yaşadığı kırgınlığı dile getirdi. İlk altı filmde aktif rol alan oyuncu, serinin son halkasında yer almamasının altında profesyonel bir sebepten çok kişisel bir meselenin yattığını dile getirdi. Ayrık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "Başladığımız günden bu yana Çakallarla Dans yolculuğu tam 13 yıl sürdü. Bu süre zarfında Murat Şeker'le işimizin ötesinde bir dostluk kurduk. Ancak altıncı filmden sonra bu ilişki zedelendi. Ben de o kırgınlıkla yedinci filmde yer almak istemedim."

İlker Ayrık'tan şaşırtan 'Çakallarla Dans' itirafı! Neden rol almadığını ilk kez açıkladı

İlker Ayrık'ın bu sözleri, sinema dünyasında sık sık konuşulan "neden kadroda yok" sorusuna da netlik kazandırırken, uzun soluklu projelerdeki kişisel ilişkilerin ne denli belirleyici olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Murat Şeker, İlker Ayrık, Yönetmen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İlker Ayrık'tan şaşırtan 'Çakallarla Dans' itirafı! Neden rol almadığını ilk kez açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selim Kayisi:
    Yer almak istemeyen sen isen eğer, profesyonel olmayan da sensin kusura bakma. 1 1 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Türk milletinin siyasi tercih kalitesiyle birlikte bu refleks sinema sanatında da kendini gösterip insan kalitemizi ortaya döküyor..7 tane seri yaptırmışız bu filme 0 1 Yanıtla
  • Alperen Kıraç:
    olaydı iyiydi 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İlker Ayrık'tan şaşırtan 'Çakallarla Dans' itirafı! Neden rol almadığını ilk kez açıkladı - Son Dakika
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