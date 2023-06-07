Büyük bir imaj değişikliği yapan Ceylan, son haliyle Yılmaz Morgül'e benzetildi - Son Dakika
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Büyük bir imaj değişikliği yapan Ceylan, son haliyle Yılmaz Morgül'e benzetildi

Büyük bir imaj değişikliği yapan Ceylan, son haliyle Yılmaz Morgül'e benzetildi

07.06.2023 12:12

Son yıllardaki değişimiyle sık sık adından söz ettiren Ceylan, bugün konuk olduğu canlı yayına sarı saçları ve renkli gözlüğüyle katıldı. Ceylan'ın son hali ise takipçileri tarafından şarkıcı Yılmaz Morgül'e benzetildi.

Sık sık imaj değiştirmesiyle gündeme gelen şarkıcı Ceylan, bu sefer de sarı saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Ceylan, yüzünde estetik olduğunu ve değiminden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

YILMAZ MORGÜL'E BENZETİLDİ

Canlı yayındaki imajıyla adından söz ettiren Ceylan'ı renkli gözlükleriyle gören izleyiciler ise Yılmaz Morgül'e benzetti. Kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlanan Ceylan için "Bu imaj hiç olmamış" ve "Yılmaz Morgül'e benzemiş" yorumları yapıldı. Değişimiyle ilgili konuşan Ceylan, "Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum dahi tanımıyor. 40 senedir bu sektördeyim. Ben şarkı çıkardığımda haber olmuyorum ama imaj değiştirdiğimde haber oluyorum. Takdir edilmeyi beklemiyorum zaten" dedi.

İmaj değiştiren Ceylan, son haliyle Yılmaz Morgül'e benzetildi

"KALÇA ESTETİĞİ YAPTIRMADIM"

Kilo aldığı için vücut hatları değişen Ceylan'ın kalça estetiği yaptırdığı ileri sürüldü. Canlı yayında bu iddiaya cevap veren Ceylan "Eskiden çok zayıf bir kadındım. Kilo aldıktan sonra vücut hatlarım değişti. Kalçamın estetik olduğu iddiası kesinlikle yalan. Yüzümde estetik var ama kalçamda kesinlikle yok" diyerek ayağa kalkarak kalçasını gösterdi.

İmaj değiştiren Ceylan, son haliyle Yılmaz Morgül'e benzetildi
İmaj değiştiren Ceylan, son haliyle Yılmaz Morgül'e benzetildi
İmaj değiştiren Ceylan, son haliyle Yılmaz Morgül'e benzetildi
YORUMLAR (2)
  • ibrahim celik: Aman Allahım ben haric3 herkese benzemiş Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Bu estetik yaptıranlar hepsi birbirine benziyor adeta zombilesiyor. Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Yılmaz Morgül, Ceylan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Büyük bir imaj değişikliği yapan Ceylan, son haliyle Yılmaz Morgül'e benzetildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyük bir imaj değişikliği yapan Ceylan, son haliyle Yılmaz Morgül'e benzetildi - Son Dakika
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