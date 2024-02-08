İnci Taneleri Dizisinin Karakteri Dilber, Google\'da En Çok Aranan İsim Oldu

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Dünya çapında en sık kullanılan internet arama motoru Google'da sırasıyla, "Dilber", "Dilber için satılık", "Dilber zammı", "Dilber dansı", "Dilber evin Barkın yok mu sözleri", "Dilber'in pavyonu nerde", "Dilber'in dizisi hangi kanalda", "Dilber'i kim oynuyor ?" başlıkları yer aldı.

DurakMedya'da yer alan habere göre "İnci Taneleri" dizisinde Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği "Dilber" arama motorlarında en çok aranan kişi oldu. Dünyanın en büyük arama motoru Google'da Ocak ayı içersinde en çok aranan isim "Dilber" oldu. Kamuoyunda büyük ilgi gördüğü kadar tepkilerinde odağındaki dizinin ana karakterini merak edenler internette bilgi almak için " Dilber" başlığıyla arama yaptılar.