 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İnci Taneleri dizisinde popüler olan Sincanlı Erkal'ın sahne ücreti 300 bin TL'ye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

İnci Taneleri dizisinde popüler olan Sincanlı Erkal'ın sahne ücreti 300 bin TL'ye çıktı

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde olduğu İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansçısı Dilber'i oynadığı karaktere eşlik eden Sincanlı Erkal, popüler olmasının ardından sahne ücretini 300 bin TL'ye yükseltti.

23.01.2024 - 12:14,
Abone Ol

Yılmaz Erdoğan yazıp başrolünü oynadığı oyuncu kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisi izleyiciyle buluşmak için geri sayıma başladı. Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansçısı Dilber'i oynadığı dizide kendisine eşlik eden Sincanlı Erkal, popüler olduktan sonra sahne ücretine zam yaparak 300 bin TL'ye çıkardı.

DİZİ YAYINLANMADAN ŞÖHRETİ YAKALADI

Onedio'da yer alan habere göre, Dilber'in dans ettiği pavyonda söylediği Gemileri Yakarım şarkısıyla kısa sürede milyonlar dinlenen Sincanlı Erkal, daha önce düğünlerde şarkı söyleyerek 4 bin TL kazanıyordu. Sanatçı, dizide popüler olduktan sonra sahne ücretini 300 bin TL'ye çıkardı.

İnci Taneleri dizisiyle popüler olan Sincanlı Erkal, sahne ücretini 300 bin TL'ye çıkardı

İNCİ TANELERİ KONUSU NEDİR?

Karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayatı olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı baştan ayağa değişir. Yıllarını dört duvar arasında geçiren Azem hapishaneden çıktığında tek bir amacı vardır. Çocuklarını bulup, onlarla yeniden bir masa etrafında oturabilmek. Lakin Azem'in unuttuğu bir şey vardır. Zaman; Azem'in çocukları için de aynı şekilde zor geçmiş, artık onlar da zamanın zembereğinden geçip bambaşka hayatlar kurmuşlardır.

Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın başrolünü paylaştığı, BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisi 25 Ocak'ta ekrana gelecek.

İnci Taneleri dizisiyle popüler olan Sincanlı Erkal, sahne ücretini 300 bin TL'ye çıkardı
İnci Taneleri dizisiyle popüler olan Sincanlı Erkal, sahne ücretini 300 bin TL'ye çıkardı
İnci Taneleri dizisiyle popüler olan Sincanlı Erkal, sahne ücretini 300 bin TL'ye çıkardı
İnci Taneleri dizisiyle popüler olan Sincanlı Erkal, sahne ücretini 300 bin TL'ye çıkardı
İnci Taneleri dizisinde popüler olan Sincanlı Erkal\'ın sahne ücreti 300 bin TL\'ye çıktı
YORUMLAR (4)
  • Selim Kayisi: Allah daha çok versin. İki üç daire satın alsın öğrencilere ucuzdan kiraya versin sevap olur. Yanıtla 13 12
  • haydar topçu: Vatandaşa geldiği zaman para yok sanatçılara var Yanıtla 3 15
  • Erdal Cekicoglu: Sanatçılara parayı verdiren oraya giden müşterilerdir beyinsiz canlı 6 7
  • guvenlik office: çoluk çocuk pavyon hayatına özendirilecek. unutulan gözden düşen pavyonlar yakında Türkiyede yeniden gündemde revaçta olucak. birsürü yeni ocaklar sönecek. Birsürü kadın dul kalıcak yolunu şaşıracak . Bu dizilerle zaten fıtrat bozuldu bozulmayada devam ediyor ... Yanıtla 0 10

Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İnci Taneleri dizisinde popüler olan Sincanlı Erkal'ın sahne ücreti 300 bin TL'ye çıktı - Son Dakika


21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste

Son Dakika
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:16:16. #1.13#
SON DAKİKA: İnci Taneleri dizisinde popüler olan Sincanlı Erkal'ın sahne ücreti 300 bin TL'ye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement