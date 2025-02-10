İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor - Son Dakika
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İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

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Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına katılan İnci Taneleri oyuncusu Nilay Evin, kuzeninin kocasının kendisinden hoşlandığını itiraf etti. Sosyal medyada tepki çeken o anlar, yayından kaldırıldı.

10.02.2025 10:41  Güncelleme: 10:54
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Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar isimli programına katılan Nilay, sosyal medyada eleştiri aldı. Kuzeninin kocasının kendisinden hoşlandığını anlatan Nilay, İnci Taneleri oyuncusu çıktı.

İnci Taneleri'nde Dilber'in arkasında dans eden oyunculardan biri olduğunu söyleyen Evin, programda şaşırtan bir itirafta bulundu.

İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

"KUZENİMİN KOCASI BENDEN HOŞLANIYOR"

"Kuzenimin eşi meğerse benden hoşlanıyormuş. Her gün kuzenime gidiyorum da bunu ona 'Eşinden benden hoşlanıyor' diyerek söyleyemiyorum" diyerek herkesi şaşırttı. "Enişteyle delirmeceler" diyerek gülen Hasan Can Kaya "Eşinin hoşlandığını nereden öğrendin?" diye sorunca da "Eşi kendi söyledi. 20 yıldır beraberler ben de neredeyse bir yıldır düzenli olarak kuzenime gidiyordum" dedi.

Hasan Can Kaya'nın, "Kuzenin olmasa sen adamı hoş buluyor muydun?" sorusuna cevap veren kadın, "Buluyordum. Sonra bir gün kuzenim tuvalette adam gözümün içine bakıyor sonra bir şeyler söylemeye başladı, dedim saçmalama dur. Tam kalkacağım 'Nilay ben senden hoşlanıyorum' dedi. Yarın işte kuzenin gidiyor gel dedi. Eşine böyle bir şeyin olmayacağını söyledim. Kuzenim eşini çok seviyor ama eşinin gözü bendeymiş meğerse..." diye konuştu.

İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

"HALA EVLİLER"

Hasan Can Kaya "Hâlâ evliler mi bu yayınlarsam..." diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekmeye çalıştı. Nilay ise "Boş ver yayınla. Hangi kuzenim olduğunu söylemedim 5 tane kuzenim var" diyerek güldü.

O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medyada tepki çeken anlar, yayından kaldırıldı.

İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar\'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

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Son Dakika Magazin İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Erbay Mercan:
    Devlet devlet değilki bu ahlaksızlığa daha ne kadar tahammül edilecek bakalım 135 17 Yanıtla
  • atilla aytaç:
    diyecek bir şey bulamıyoruz artık toplumun ahlakını bozmak için elinden geleni yapıyorsunuz 114 8 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Toplumun ahlaki değerlerini yok sayan bu şahıs da Acun'un el attığı bireylerden biri... 100 7 Yanıtla
  • seyfettin:
    Bütün kuzenlerin yuvasını yıktı. 99 1 Yanıtla
  • Osman Koca:
    sosyal yozlaşma..ahlaksızlığın notmalleşitirilme süreci..netflixden sonra bu konuşanlarınds ağzını büzmeleri lazım 87 8 Yanıtla
  • Ömer Kestek:
    akp döneminde aile yapısı iyice bozuldu önceden ahlaksızlık bu kadar çok değildi. 62 28 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    müge anlı ile esra erolda böyle şeyler ve çok daha fazlası hergün var sadece bu niye yayından kaldırılıyoki, hepsi kaldırılması lazım 67 10 Yanıtla
  • Murat Avci:
    boku çıktı,her şey normal hale getirilmeye çalışılıyor... 58 0 Yanıtla
  • Murat Itibar:
    ne Ahlaksız pislik bir toplum olduk be rezil utanmaz bir toplum tiksiniyorum sizinle yaşamaktan 54 3 Yanıtla
  • orko Şato:
    ahlaksiz acun ve adami 54 2 Yanıtla
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