İngiliz futbolcu Jack Grealish'in yeni aşkı Türk güzel Ekin-Su Cülcüloğlu çıktı - Son Dakika
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İngiliz futbolcu Jack Grealish'in yeni aşkı Türk güzel Ekin-Su Cülcüloğlu çıktı

06.05.2022 14:58

Manchester City'de top koşturan Jack Grealish, oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu'nun sosyal medya hesabını yakın markaja aldı. Cülcüloğlu'nın Instagram'da 335 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Manchester City'de top koşturan Jack Grealish, oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu'nu yakın takibe aldı. Grealihs, şimdilerde İngiltere'de yayınlanan "Love Island" (Aşk Adası) adlı yarışma programına dahil olmaya hazırlanan Cülcüloğlu'nun Instagram paylaşımlarını beğenerek, yakayı ele verdi.

"ÇOK YAKIŞIKLI BİR ADAM"

Oyuncuya yakın bir kaynak, Daily Mail'e, "Ekin çok dikkatli. Daha önce birçok ünlü hayranı oldu ama Jack'in resimlerini beğendiğini görmekten oldukça mutlu oldu. Çok yakışıklı bir adam!" açıklamasını yaptı.

Dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Jack Grealish Türk güzele kancayı taktı

POZLARIYLA KASIP KAVURUYOR

Geçtiğimiz sene ekrana gelen 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' adlı dizide rol alan Cülcüloğlu'nın Instagram'da 335 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Jack Grealish Türk güzele kancayı taktı

EKİN SU CÜLCÜLOĞLU KİMDİR?

Ekin Su Cüceloğlu, 1996 yılında Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü mezunu olan Ekin Su Cülcüloğlu 1,77 cm boyundadır. Daha önce modellik yapan Ekin Su, ilk kez Kuzey Yıldızı İlk aşk dizisi oynadı.

Dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Jack Grealish Türk güzele kancayı taktı

Ekin Su Cülcüloğlu, 2017 yılında Miss Turkey yarışmasına katıldı fakat dereceye giremedi. Ekin Su Cülcüloğlu, şimdi de ilk kez Kuzay Yıldız'ı isimli dizide oynadı. Ekin Su, birçok defilede model olarak bulundu. Benimle Söyle isimli yarışmasında jürilik yaptı. Ekin Su Cülcüloğlu, İngiltere'de yayınlanan "Love Island" (Aşk Adası) adlı yarışma programına dahil oldu.

JACK GREALİSH KİMDİR?

Jack Peter Grealish (d. 10 Eylül 1995; Birmingham, İngiltere), orta saha mevkisinde oynayan İngiliz futbolcudur. Premier League takımlarından Manchester City'de forma giymektedir.

Dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Jack Grealish Türk güzele kancayı taktı
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İngiliz futbolcu Jack Grealish'in yeni aşkı Türk güzel Ekin-Su Cülcüloğlu çıktı - Son Dakika


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