İnkumu'da Gezi Traktörü Seferleri Başladı - Son Dakika
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İnkumu'da Gezi Traktörü Seferleri Başladı

İnkumu\'da Gezi Traktörü Seferleri Başladı

Bartın'ın İnkumu beldesinde yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin sahil turu yapabilmesi için hizmet veren gezi traktörü, bu yıl da seferlerine başladı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken gezi traktörü, sahil boyunda 3 kilometrelik bir güzergahta yolcu taşıyor. Yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından hizmete giren traktör, vatandaşlara sahil yolunda tur atma ve uzun sahil boyunca yürümeden istedikleri noktaya ulaşma imkanı sunuyor. Gezi traktörü, özellikle sıcak havalarda daha fazla ilgi görüyor. Şu anda saat 20:00 ile 23:30 arasında hizmet veren traktör, turistlerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

08.07.2024 16:35
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Bartın'ın İnkumu beldesinde yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin sahil turu yapabilmesi için hizmet veren gezi traktörü bu yıl da seferlerine başladı.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini Bartın'ın İnkumu Beldesi'nde yoğun ve kalabalık geçen yaz dönemlerinde 3 kilometre uzunluğundaki sahil boyunda her yıl olduğu gibi bu yılda gezi traktörü yolcu taşımaya başladı. Yapılan bakım, onarım ve revize çalışmalarının ardından yeniden hizmete giren gezi traktörü ile vatandaşlar hem sahil yolunda tur atma şansı, hem de 3 kilometre uzunluktaki sahildeki gideceği noktaya yürümeden uluşma imkanı buluyor. Traktörün römorkunda seyir eden vatandaşlar, sıcak havalarda ise gezi traktörüne daha fazla ilgi gösteriyor.

Gezi traktörünün şimdilik saat 20: 00 ile 23: 30 arasında hizmet verdiği belirtildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Bartın, Turizm, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin İnkumu'da Gezi Traktörü Seferleri Başladı - Son Dakika

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