İnkumu\'da Gezi Traktörü Seferleri Başladı

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Bartın'ın İnkumu beldesinde yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin sahil turu yapabilmesi için hizmet veren gezi traktörü bu yıl da seferlerine başladı.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini Bartın'ın İnkumu Beldesi'nde yoğun ve kalabalık geçen yaz dönemlerinde 3 kilometre uzunluğundaki sahil boyunda her yıl olduğu gibi bu yılda gezi traktörü yolcu taşımaya başladı. Yapılan bakım, onarım ve revize çalışmalarının ardından yeniden hizmete giren gezi traktörü ile vatandaşlar hem sahil yolunda tur atma şansı, hem de 3 kilometre uzunluktaki sahildeki gideceği noktaya yürümeden uluşma imkanı buluyor. Traktörün römorkunda seyir eden vatandaşlar, sıcak havalarda ise gezi traktörüne daha fazla ilgi gösteriyor.

Gezi traktörünün şimdilik saat 20: 00 ile 23: 30 arasında hizmet verdiği belirtildi. - BARTIN