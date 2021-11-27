Üye Girişi
Instagram'a meydan okudu! Çıplak pozlarını paylaştı - Son Dakika

Instagram'a meydan okudu! Çıplak pozlarını paylaştı

27.11.2021 14:20
Instagram'a meydan okudu! Çıplak pozlarını paylaştı

Amerikalı pop yıldızı Madonna (63), yatakta verdiği pozlarla gündeme gelmişti. Madonna, platformun fotoğraflarını kaldırması sonrası sert açıklamalarda bulundu. Madonna cüretkat pozlarını bir kez daha paylaştı. İşte detaylar...

Tangası, file çorapları ve dekolteli sütyeniyle seksi pozlar veren şarkıcı, fotoğrafları Instagram'da paylaşmış ve 1 milyona yakın beğeni almıştı.

FOTOĞRAFLARI KALDIRILDI

Madonna, son paylaşımı ile sadece hayranlarının dikkatini değil sosyal medya platformu Instagram'ın da dikkatini çekti. Platformun fotoğrafları kaldırması üzerine ünlü şarkıcı paylaşımını yeniden yaparken Instagram'a ateş püskürmeyi de ihmal etmedi.

Madonna şu ifadeleri kullandı:

"Instagram'ın herhangi bir uyarı veya bildirimde bulunmadan kaldırdığı fotoğrafları yeniden yayınlıyorum… Engellemenin nedeni meme ucumun küçük bir kısmının açıkta kalmasıydı.

Bir kadının vücudunun meme başı hariç her santiminin gösterilmesine izin veren bir kültürde yaşıyor olmamız beni hala hayrete düşürüyor. Sanki bir kadının anatomisinin cinselleştirilebilecek tek parçası buymuş gibi.

"RESMEN AYRIMCILIK"

Bebeği besleyen meme ucu! Bir erkeğin meme ucu erotik olarak deneyimlenemez mi? Kırk yıllık sansürle, cinsiyetçilikle, yaş ayrımcılığı ve kadın düşmanlığıyla akıl sağlığımı korumayı başardığım için teşekkür ederim."

INSTAGRAM'IN KURALLARI AÇIK

Instagram'ın resmi Topluluk Kuralları, platformda çıplaklığa izin verilmediğini ve dişi meme ucunun bu şemsiyenin altına dahil edildiğini belirtiyor. Emzirme, doğum ve doğum sonrası anlar, sağlıkla ilgili durumlar gibi kuralın istisnaları da var.

Popun kraliçesi Madonna, yıllar önce 'Matrix' ve 'Batman' film serilerinde kendisine teklif edilen rolleri geri çevirdiği için pişman olduğunu itiraf etmişti. 63 yaşındaki şarkıcı, "Kendimi öldürmek istedim! İçimdeki ufacık bir parça, hayatımdaki o andan pişmanlık duyuyor." ifadelerini kullanmıştı.

İşte Madonna'nın cüretkar pozları...

Instagram'a meydan okudu! Çıplak pozlarını paylaştı
Instagram'a meydan okudu! Çıplak pozlarını paylaştı
Instagram'a meydan okudu! Çıplak pozlarını paylaştı
Instagram'a meydan okudu! Çıplak pozlarını paylaştı
Instagram'a meydan okudu! Çıplak pozlarını paylaştı
Instagram'a meydan okudu! Çıplak pozlarını paylaştı
Instagram'a meydan okudu! Çıplak pozlarını paylaştı
Instagram'a meydan okudu! Çıplak pozlarını paylaştı

Instagram, Madonna, Doğum, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Instagram'a meydan okudu! Çıplak pozlarını paylaştı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Metin Akpınar, 14:05 Metin Akpınar, "Aktör kumaşı zayıf" dediği Cem Yılmaz'dan özür diledi Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek 13:42 Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Van Gölü canavarı efsanesiyle ünlenen Van Gölü'nde herkesi heyecanlandıran anlar 12:46 Van Gölü canavarı efsanesiyle ünlenen Van Gölü'nde herkesi heyecanlandıran anlar
Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! 12:24 Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! 11:51 Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 10:58 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!
Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! 10:35 Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! Öğretmenin 08:58 Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı

Son Dakika Haberleri
14:10 Tarihte ördek gagalı dinozorlar varmış! ABD'de bir kazıda fosili bulundu, yeri sır gibi saklanıyor!
14:03 Beşiktaş'ta Larin'le bağlar koptu, devre arasında gönderiliyor!
14:00 Yeni Covid varyantı! Omicron aşısı 100 günde geliştirilecek!
13:56 Meteroloji ve AKOM'dan 'sarı kod' uyarısı! İstanbullu dikkat, kuvvetli lodos geliyor
13:43 CHP Lideri'nden "Mersin mitingi" açıklaması!
13:33 Müjdeyi Marcao verdi! Gedson Fernandes, Galatasaray'a geliyor!
13:32 Dünya Kupası kavgası! FIFA Başkanı'nın iki yılda bir yapılsın önerisi tartışma yarattı!
13:11 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: TURKOVAC'ın bu veri ile acil kullanım onayı alması sakıncalı!
13:00 Tahtakale esnafından Babacan'a: Sermayemi yurtdışına kaçırdım, erken seçim istiyoruz!
12:55 AK Partili vekil faiz indirimini ve doların yükselmesini şu sözlerle savundu: Dolar 5 liraya düşerdi ama geleceği kaybederdik
Tarihte ördek gagalı dinozorlar varmış! ABD'de bir kazıda fosili bulundu, yeri sır gibi saklanıyor! Tarihte ördek gagalı dinozorlar varmış! ABD'de bir kazıda fosili bulundu, yeri sır gibi saklanıyor!         
14:10
Yeni Covid varyantı! Omicron aşısı 100 günde geliştirilecek! Yeni Covid varyantı! Omicron aşısı 100 günde geliştirilecek!         
14:01
İbrahim Tatlıses, oyuncu Simay Barlas'a övgü yağdırdı: Diğer kadınlar onu örnek alsın İbrahim Tatlıses, oyuncu Simay Barlas'a övgü yağdırdı: Diğer kadınlar onu örnek alsın         
13:28
Alkollü sürücü yolda gördüğü bütün arabalara çarptı Alkollü sürücü yolda gördüğü bütün arabalara çarptı         
12:38
Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava! Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava!         
11:53
Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı! Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!         
11:17
Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı! Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı!         
10:57
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız         
19:57
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 14:25:19. #1.12#
SON DAKİKA: Instagram'a meydan okudu! Çıplak pozlarını paylaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement