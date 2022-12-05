Ezgi Mola'yı, Musa Orhan olayında desteklediği için hakkında dava açılan Farah Zeynep Abdullah'tan tepki: Sınır dışı edin istiyorsanız

Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek olmak için paylaşım yapan Farah Zeynep Abdullah hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Abdullah, hakkındaki dava kararının ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla karara karşı çıkan genç oyuncu, "Bir de sınır dışı edin istiyorsanız. Tecavüzcüye şerefsiz dedik diye" ifadelerini kullandı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH İFADE VERDİ

Dava kapsamında ifade veren Farah Zeynep Abdullah, Musa Orhan'ın suç duyurusunun kötü niyetli ve maddi çıkar amaçlı olduğunu belirtip, "Paylaşım benim tarafımdan yapılmıştır. Ancak iddia edildiği gibi bu paylaşımın bir karalama kampanyası veya linç girişimiyle hiçbir şekilde ilgisi yoktur. Siirt'te zanlı Musa Orhan tarafından cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek hayatına son veren İpek Er'in iddialarının adli tıp kurumunca hazırlanan raporla doğrulandığı görülmüş ve cinsel saldırı neticesinde intihar eden genç kıza ilişkin haberler tüm ülkede infial yaratmış ve beni de derinden sarsmıştır. İpek Er'e karşı yapılan bu cinsel saldırı neticesinde intihar etmesi, Musa Orhan'a ait spermin ölen İpek Er'in üzerinden çıkması ve Er'in intihar notunda yazılanlar sadece bende değil, toplum genelinde infial yaratmış ve büyük tepki uyandırmıştır. Oluşan bu tepki sonucunda da sosyal medyada binlerce kişi tarafından binlerce paylaşım yapıldığı görülmektedir. Tarafımca yapılan paylaşım her vicdanlı insanın gösterdiği tepkiden daha farklı değildir" dedi.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Soruşturmanın ardından Farah Zeynep Abdullah hakkında Musa Orhan'a 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle, Banaz Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.