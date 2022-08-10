Iraklı aktris Enas Talep, kilolu fotoğrafını kullanan Economist dergisine dava açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Iraklı aktris Enas Talep, kilolu fotoğrafını kullanan Economist dergisine dava açtı

10.08.2022 20:07
Iraklı aktris Enas Talep, kilolu fotoğrafını kullanan Economist dergisine dava açtı

Iraklı aktris ve sunucu Enas Taleb, Economist dergisinin "Arap Dünyasında Kadınlar Neden Erkeklerden Daha Şişmandır" başlıklı makalesinde kilolu olduğu bir fotoğrafı kullanması nedeniyle dava açtı.

Iraklı aktris ve sunucu Enas Taleb, Economist dergisinin "Arap Dünyasında Kadınlar Neden Erkeklerden Daha Şişmandır" başlıklı makalesinde kilolu olduğu bir fotoğrafı kullanması nedeniyle dava açtı.

İngiltere merkezli haftalık haber, uluslararası ilişkiler ve ekonomi dergisi Economist, yayınladığı "Arap Dünyasında Kadınlar Neden Erkeklerden Daha Şişmandır" başlıklı makalesinde Iraklı aktris ve sunucu 42 yaşındaki Enas Taleb'in 9 ay önce Irak'taki Babylon Uluslararası Festivali'nde çekilmiş bir fotoğrafını kullanması nedeniyle Taleb tarafından dava edildi.

Kilolu olduğu fotoğrafın bağlam dışında, izni olmadan kullanıldığını belirten Taleb, söz konusu fotoğrafın kullanılması ile özgürlüğünün ve mahremiyetinin ihlal edildiğini ifade etti. Taleb, Economist dergisi hakkında İngiltere'de yasal işlem başlattığını belirterek, söz konusu fotoğrafın fotoşop olduğunu iddia etti.

Taleb, makaleyi "genel olarak Arap kadınlarına ve özelde Iraklı kadınlara hakaret" olarak nitelendirerek, Economist'in neden "Avrupa veya ABD'de değil de Arap dünyasındaki şişman kadınlara ilgi duyduğunu" sordu.

Economist'in makalesinde, Irak'ta kadınları evde tutan yoksulluk ve toplumsal kısıtlamaların, Arap kadınların erkeklerden daha fazla kilolu olmasının nedenleri arasında olduğu savunulurken, Iraklı erkeklerin kadınlardaki ideal vücut olarak Enas Taleb'i sık sık örnek gösterdiği öne sürüldü.

Makale, sosyal medyada büyük tepki çekti

Economist'in yayınladığı makale sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu makaleyi, "ırkçı", "cinsiyetçi" olarak nitelendirerek, Arap kadınlarını "utandırdığını" ifade etti.

Taleb, Irak'ın en tanınmış aktrisleri arasında yer alırken ve Instagram'da 9 milyon takipçisi bulunuyor. - LONDRA

YORUMLAR
500
Mukteda Sadr, Irak Meclisi'nin feshedilmesi ve erken seçim çağrısını yineledi Mukteda Sadr, Irak Meclisi'nin feshedilmesi ve erken seçim çağrısını yineledi ABD Başkanı Biden gazilerin tedavilerini kolaylaştıran yasayı imzaladı ABD Başkanı Biden gazilerin tedavilerini kolaylaştıran yasayı imzaladı
Kaynak: İHA

Ekonomi, England, Irak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Iraklı aktris Enas Talep, kilolu fotoğrafını kullanan Economist dergisine dava açtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:41 Slovenya lideri Pahor ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim
19:02 Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi
18:42 Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi
18:27 İstanbullular dikkat! Özellikle 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı yapıldı
17:29 Avladığı ördeği almak isterken canından oldu
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:58 Bakan Nureddin Nebati akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Umut ediyorum daha da aşağı iner
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:49 Toplu tecavüze uğrayan kadın aşırı yemek yiyerek kendini öldürmeye çalıştı
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 20:07:46. #1.13#
SON DAKİKA: Iraklı aktris Enas Talep, kilolu fotoğrafını kullanan Economist dergisine dava açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement