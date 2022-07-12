İrem Derici estetiksiz haliyle dalga geçen takipçisine yanıt verdi: Ben hep zengindim - Son Dakika
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İrem Derici estetiksiz haliyle dalga geçen takipçisine yanıt verdi: Ben hep zengindim

12.07.2022 12:26

Estetik operasyonlarla farklı bir görünüm sağlayan İrem Derici, yıllar önceki haliyle şimdiki halini karşılaştıran bir takipçisine sessiz kalamadı. Derici, kendisi için "Paradan önce ve sonra" yorumunu yapan takipçisine "Kuşum maalesef ben hep zengindim. Doğru doktor diyelim" yanıtını verdi. Derici'nin bu yanıtı sosyal medyada tartışıldı.

Son zamanlarda Cem Belevi ile olaylı biten ilişkisiyle sık sık gündeme gelen İrem Derici, yoğun konser maratonu ve sahne kıyafetleri de adından söz ettiriyor. Yıllardır yaptırdığı estetikleri saklamayan Derici, eski halini eleştiren takipçisine sessiz kalamadı.

"BEN HEP ZENGİNDİM"

Estetiksiz fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen Derici'nin yıllar önceki bir fotoğrafı ile güncel halini kıyaslayan bir kullanıcı "Paradan önce - paradan sonra" yorumunu yaptı. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan şarkıcı ise takipçisine sessiz kalamayarak "Kuşum maalesef ben hep zengindim. Doğru doktor diyelim" cevabını verdi.

İrem Derici'den estetiksiz halini paylaşıp 'Paradan önce' diyen takipçisine cevap: Ben hep zengindim

BURUN, GÖĞÜS VE DİŞ OPERASYONLARI GEÇİRDİ

3 burun ameliyatı geçiren İrem Derici, göğüs ve dişlerini de yaptırdı. Açık sözlülüğüyle tanınan şarkıcı, bir konserinde derin dekolteli kıyafet giyerek "O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim o kadar da olsun artık" demişti.

İrem Derici'den estetiksiz halini paylaşıp 'Paradan önce' diyen takipçisine cevap: Ben hep zengindim
İrem Derici'den estetiksiz halini paylaşıp 'Paradan önce' diyen takipçisine cevap: Ben hep zengindim
İrem Derici'den estetiksiz halini paylaşıp 'Paradan önce' diyen takipçisine cevap: Ben hep zengindim
İrem Derici'den estetiksiz halini paylaşıp 'Paradan önce' diyen takipçisine cevap: Ben hep zengindim
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İrem Derici, Cem Belevi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Derici estetiksiz haliyle dalga geçen takipçisine yanıt verdi: Ben hep zengindim - Son Dakika


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