İrem Derici'nin Cem Belevi'ye öfkesi dinmiyor! "İblis" dediği eski sevgilisine demediğini bırakmadı - Son Dakika

Başarılı şarkıcı İrem Derici, bir süredir aşk yaşadığı Cem Belevi'nin ikinci kez ihanetine uğrayarak ilişkisini noktalayan İrem Derici, önceki akşam İstanbul Sultangazi'de bir konser verdi. Konser öncesi kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Derici, özel hayatı hakkında konuştu.

BELEVİ: KİMSE MAĞDUR EDEBİYATI YAPMASIN

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Derici, elinde Belevi'ye ait ses kayıtlarının olduğunu söyledi. Ancak şarkıcı, takipçilerinin ısrarlarına rağmen kayıtları yayınlamayarak sessiz kalmayı tercih etti. Cem Belevi ise katıldığı ödül töreninde "Dün mü başlamışım ben bu işe? Bu ödülleri neden alıyorum? Herkes bir haddini bilsin. Kimse mağdur edebiyatı yapmasın" diyerek tepki gösterdi.

DERİCİ: ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIN VE AİLEMİN RİCASIYLA SUSUYORUM

Önceki akşam konser öncesi soruları yanıtlayan Derici, "Bu son konuşmamız olsun. Daha fazla devam etmesini istemiyorum. Benim kalbim böyle mevzular için biraz minnoş. Ama elimde olan bir şeyleri paylaşmıyorsam, çalışma arkadaşlarım ve ailemin ricasıyla susuyorum. Yoksa beni herkes tanır beni kimse susturamaz. Artık susmak gerekiyor, uzamasın" ifadelerini kullandı.

"CEM'İN ESERLERİNDEN BAHSEDELİM"

Belevi'nin "Mağdur edebiyatı yapmasın" sözüne cevap veren Derici, "Şimdi edebiyattan konuşacaksak, bu hafta kendisinin birçok edebi eseri ortaya çıktı. İsim verelim. Mesela 'kardeş ülke dilberi', başka bir eseri 'komşu kızı', bir başka eseri 'insan kandırma sanatı' gibi eserleri çıktı. Çokta okundu" dedi.

"Bİ KİŞİNİN İBLİSLİĞİNİ BÜTÜN ERKEKLERE ATMAK OLMAZ"

Aşka küsmediğini söyleyen popçu, sözlerini şöyle tamamladı: "Rica ediyorum bana bir daha bunları sormayın. Kalbi temiz tutup yürümek lazım, koşmak lazım. Buradan söylüyorum. Aşka küsmedim. Köpek gibi sevmeye ve insanlara inanmaya devam edeceğim. Çünkü bir kişinin iblisliğini bütün erkek milletine atmak olmaz."