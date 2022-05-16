İrem Derici'nin Cem Belevi'ye öfkesi dinmiyor! "İblis" dediği eski sevgilisine demediğini bırakmadı - Son Dakika
Üye Girişi

İrem Derici'nin Cem Belevi'ye öfkesi dinmiyor! "İblis" dediği eski sevgilisine demediğini bırakmadı

16.05.2022 08:31

Ünlü şarkıcı İrem Derici, kendisini aldatmasına rağmen ikinci kez beraber olduğu Cem Belevi tarafından bir kez daha aldatılınca ilişkisini sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası her açıklamasında Belevi'ye öfkesini saklamayan Derici bir kez daha konuştu ve kendisini "mağdur edebiyatı" yapmakla eleştiren Belevi'ye tepkisini ondan alıntılar yaparak gösterdi.

Başarılı şarkıcı İrem Derici, bir süredir aşk yaşadığı Cem Belevi'nin ikinci kez ihanetine uğrayarak ilişkisini noktalayan İrem Derici, önceki akşam İstanbul Sultangazi'de bir konser verdi. Konser öncesi kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Derici, özel hayatı hakkında konuştu.

BELEVİ: KİMSE MAĞDUR EDEBİYATI YAPMASIN

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Derici, elinde Belevi'ye ait ses kayıtlarının olduğunu söyledi. Ancak şarkıcı, takipçilerinin ısrarlarına rağmen kayıtları yayınlamayarak sessiz kalmayı tercih etti. Cem Belevi ise katıldığı ödül töreninde "Dün mü başlamışım ben bu işe? Bu ödülleri neden alıyorum? Herkes bir haddini bilsin. Kimse mağdur edebiyatı yapmasın" diyerek tepki gösterdi.

İrem Derici, 'Mağdur edebiyatı yapmasın' diyen Cem Belevi'yi yerden yere vurdu

DERİCİ: ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIN VE AİLEMİN RİCASIYLA SUSUYORUM

Önceki akşam konser öncesi soruları yanıtlayan Derici, "Bu son konuşmamız olsun. Daha fazla devam etmesini istemiyorum. Benim kalbim böyle mevzular için biraz minnoş. Ama elimde olan bir şeyleri paylaşmıyorsam, çalışma arkadaşlarım ve ailemin ricasıyla susuyorum. Yoksa beni herkes tanır beni kimse susturamaz. Artık susmak gerekiyor, uzamasın" ifadelerini kullandı.

İrem Derici, 'Mağdur edebiyatı yapmasın' diyen Cem Belevi'yi yerden yere vurdu

"CEM'İN ESERLERİNDEN BAHSEDELİM"

Belevi'nin "Mağdur edebiyatı yapmasın" sözüne cevap veren Derici, "Şimdi edebiyattan konuşacaksak, bu hafta kendisinin birçok edebi eseri ortaya çıktı. İsim verelim. Mesela 'kardeş ülke dilberi', başka bir eseri 'komşu kızı', bir başka eseri 'insan kandırma sanatı' gibi eserleri çıktı. Çokta okundu" dedi.

"Bİ KİŞİNİN İBLİSLİĞİNİ BÜTÜN ERKEKLERE ATMAK OLMAZ"

Aşka küsmediğini söyleyen popçu, sözlerini şöyle tamamladı: "Rica ediyorum bana bir daha bunları sormayın. Kalbi temiz tutup yürümek lazım, koşmak lazım. Buradan söylüyorum. Aşka küsmedim. Köpek gibi sevmeye ve insanlara inanmaya devam edeceğim. Çünkü bir kişinin iblisliğini bütün erkek milletine atmak olmaz."

İrem Derici, 'Mağdur edebiyatı yapmasın' diyen Cem Belevi'yi yerden yere vurdu
İrem Derici, 'Mağdur edebiyatı yapmasın' diyen Cem Belevi'yi yerden yere vurdu
YORUMLAR
500
Kadın sanatçıların eski MHP milletvekili Çakar'a öfkesi dinmiyor! Yeşim Salkım: Al sana sutyen Kadın sanatçıların eski MHP milletvekili Çakar'a öfkesi dinmiyor! Yeşim Salkım: Al sana sutyen Çıkan kavga sebebiyle sahneyi terk eden İrem Derici açıklama yaptı: Çok üzgünüm Çıkan kavga sebebiyle sahneyi terk eden İrem Derici açıklama yaptı: Çok üzgünüm

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Derici'nin Cem Belevi'ye öfkesi dinmiyor! 'İblis' dediği eski sevgilisine demediğini bırakmadı - Son Dakika


Son Dakika
08:25 Dolandırıcıların son hedefi İBB Başkanı oldu: Ekrem İmamoğlu'nu "Yargıtay üyesiyim" diye arayan dolandırıcı yakalandı
08:25 16 Mayıs güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:10 Oğlunu askere gönderen Şevval Sam'dan duygusal anlar
08:07 16 Mayıs Pazartesi günü hava nasıl olacak?
08:07 İBB, tepki çeken Müze Gazhane'deki duvar kağıtlarını kaldırdı
08:03 İsveç'ten kritik hamle geldi! NATO görüşmeleri için Türkiye'ye diplomatlardan oluşan bir heyet gönderecek
08:00 15 yaşındaki genç, tartıştığı babasını iki kez ateş ederek öldürdü
01:09 Sarıyer'de akıllara durgunluk veren olay! Bekçiyi ve amcasını vurdu, sonra intihar etti
01:07 Balık tutmak isteyen gençler denize düştü! Biri kurtarıldı, diğeri hayatını kaybetti
01:04 2. kez seçildi! Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı, Hasan Şeyh Mahmud oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 08:34:23. #1.11#
SON DAKİKA: İrem Derici'nin Cem Belevi'ye öfkesi dinmiyor! "İblis" dediği eski sevgilisine demediğini bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement