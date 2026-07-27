İrem Derici’nin çene görüntüsü şaşırttı! Herkes dolgu sandı ama gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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İrem Derici’nin çene görüntüsü şaşırttı! Herkes dolgu sandı ama gerçek ortaya çıktı

İrem Derici’nin çene görüntüsü şaşırttı! Herkes dolgu sandı ama gerçek ortaya çıktı
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Son görüntülerinde çenesinin normalden daha sivri ve belirgin görünmesi üzerine solgu yaptırdığı öne sürülen İrem Derici, iddiaları yalanladı. Ünlü şarkıcı, oluşan şişliğin dolgu kaynaklı olmadığını, bir ısırık sonrası yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye gittiğini açıkladı.

İrem Derici’nin çene görüntüsü şaşırttı! Herkes dolgu sandı ama gerçek ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, çene bölgesinin daha sivri ve öne doğru çıkık görünmesi üzerine bazı takipçileri dolgu yaptırdığı yorumunda bulundu.

Kısa sürede yayılan görüntüler sonrası sosyal medya kullanıcılarından “Çene dolgusunu fazla kaçırmış” şeklinde yorumlar geldi. İddiaların artması üzerine İrem Derici, konuyla ilgili açıklama yaparak merak edilen gerçeği anlattı.

İrem Derici’nin çene görüntüsü şaşırttı! Herkes dolgu sandı ama gerçek ortaya çıktı

Şarkıcı, çenesindeki görüntünün estetik bir işlemden kaynaklanmadığını belirterek, yaşadığı olayı paylaştı. Derici, bir şey tarafından ısırıldığını ve bu nedenle şişlik oluştuğunu belirtti.

İrem Derici’nin çene görüntüsü şaşırttı! Herkes dolgu sandı ama gerçek ortaya çıktı

İrem Derici açıklamasında, “Dolgu değil ya bişi ısırdı dün sahneden hastaneye gittim direkt böyle dolgu mu olur külah gibi” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının açıklamasıyla birlikte, sosyal medyada gündem olan çene görüntüsünün estetik müdahaleden değil, geçici bir şişlikten kaynaklandığı ortaya çıktı.

Çene estetiği, İrem Derici, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Derici’nin çene görüntüsü şaşırttı! Herkes dolgu sandı ama gerçek ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İrem Derici’nin çene görüntüsü şaşırttı! Herkes dolgu sandı ama gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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