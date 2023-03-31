İrfan Değirmenci mesleğini bırakıyor! Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu - Son Dakika
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İrfan Değirmenci mesleğini bırakıyor! Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu

31.03.2023 09:48

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Gazeteci İrfan Değirmenci'ye milletvekili adaylığı teklifi götürdüğünü ve olumlu yanıt aldıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından milletvekili adaylığını açıklayan Değirmenci, Halk TV'deki işinden de ayrılacağını belirtti.

Seçime sayılı günler kala milletvekili aday adaylığı başvuruları da devam ediyor. Türkiye İşçi Partisi Erkan Baş, televizyon programcısı ve gazeteci İrfan Değirmenci'ye teklif götürdüklerini açıkladı.

"İRFAN DEĞİRMENCİ TEKLİFİMİZİ KABUL ETTİ"

Twitter hesabından Değirmenci'den olumlu yanıt aldıklarını söyleyen Baş, "Dört yandan kuşatılan basın dünyamızın güvenilir ismi sevgili İrfan Değirmenci milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek mücadelemize güç verdi. Yürekten teşekkür ediyorum. Özgürlüğümüzü yeniden kazanacağız" dedi.

DEĞİRMENCİ: TİP BİZİM, MECLİS BİZİM

Erkan Baş'ın paylaşımını yayınlayan Değirmenci ise "İnadımız irademiz. TİP bizim, Meclis bizim. 15 Mayıs'ta TBMM'deyiz. Sen de bizimle gelir misin?" ifadelerini kullandı. Değirmenci, daha sonra yaptığı paylaşımda Halk TV'deki işinden ayrılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Birkaç güne Halk TV'de bayrağı bir başka meslektaşıma devredeceğim. Size hiç yalan söylememiş olmanın iç huzuruyla kendimi sizlerin ellerine, oylarına emanet edeceğim. Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayıyım dostlar."

YORUMLAR (2)
  • Ahmet eren Kacmaz: BU İRFANA SORSAN TARAFSIZ GAZETECİ TABİKİ SÖZDE TARAFSIZ HER YERİNİZDEN REİS KARŞI HERTÜRLÜ TARAFSINIZ Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: İşçi partisi önemli isimleri alması önemli bir gelişme chp nin oyları bölünecek seçimlerde süpriz yapabilir Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu AK Partili Şahin Tin; 'Emekçi ve emeklimizin yanındayız' AK Partili Şahin Tin; 'Emekçi ve emeklimizin yanındayız'

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Son Dakika Magazin İrfan Değirmenci mesleğini bırakıyor! Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrfan Değirmenci mesleğini bırakıyor! Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu - Son Dakika
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