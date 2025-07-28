Irina Shayk ve Michele Morrone Napoli\'de öpüştü – Meğer sebebi başkaymış!

Dünyaca ünlü süper model Irina Shayk (39) ile "365 Days" filmiyle tanınan İtalyan oyuncu Michele Morrone (34), İtalya'nın Napoli kentinde dudak dudağa yakalandı. İlk bakışta aşk dolu bir anı andıran bu sahne aslında tamamen profesyoneldi. İkili, Dolce & Gabbana'nın yeni reklam kampanyası için kamera karşısına geçti.

Çekimler sırasında Shayk, Morrone'un boynuna sarılıp tutkulu bir şekilde öperken görüntülendi. Kamera kaydı sona erdiğinde ise ikili hızla ayrılıp kahkahalarla güldü. Morrone gri takım elbisesiyle karizmatik görünürken, Shayk transparan siyah üst ve eteğiyle fiziğini gözler önüne serdi.

Her iki yıldız da geçmişte Dolce & Gabbana kampanyalarında tek başlarına yer almış olsa da, bu projede ilk kez bir araya geldiler. Morrone daha önce de rol arkadaşlarıyla güçlü bir kimya yakalamasıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıl Megan Fox ile çekilen samimi bir videonun ardından çıkan aşk söylentileri temsilcisi tarafından yalanlanmıştı.

Aynı dönemde Morrone, "A Simple Favor 2" filmindeki partneri Blake Lively'ye yönelik olumsuz yorumlara tepki göstererek sosyal medyada onu savundu. "Onun çekimlerde acı çektiğini hissettim, insanlar durumu bilmeden kötü yorumlar yapıyor," diyerek Lively'ye destek olmuştu.

Michele Morrone şu anda bekar.

Irina Shayk'in ise kısa süre önce, bir yıldan uzun süre önce biten Tom Brady ile ilişkisini kısa süreliğine yeniden başlattığı iddia edilmişti.