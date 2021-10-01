Irmak Arıcı doğal haliyle görenleri şaşırttı

Bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yiyen şarkıcı, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yoğun bir tempoda olduğunu dile getiren Arıcı, "Şu sıralar konserlerimize yoğun bir tempoda devam ediyoruz. Yeni şarkılarım yakında sevenlerimle buluşacak' diye konuştu.

Irmak Arıcı, Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' şarkısıyla adını duyurmuştu.

Arıcı, geçtiğimiz aylarda trafikte korna çalma tartışması nedeniyle tartıştığı kişinin yüzüne tükürmüştü.

IRMAK ARICI KİMDİR?

31 Temmuz 1998 tarihinde Çankırı'da doğan Irmak Arıcı'nın küçüklüğü Çankırı'da geçmiştir. Aslen İzmirli olan Arıcı, eğitim hayatını burada tamamlamıştır.

Müzik hayatında amatör Youtube videolarıyla başlayan Arıcı, 'Gece Gibi Gönlün' isimli şarkısına klip çektikten sonra büyük bir çıkış yakalamış ve Youtube üzerinden takipçi sayısını arttırmıştır. Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyurmuştur. 'Mühür', müzik listelerinde birinci sıraya yerleşmiştir.