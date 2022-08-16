Gençlik aşkıyla nikah masasına oturan Petek Dinçöz'ün gelinliği beğeni topladı!

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra mutluluğu yeniden eski aşkında buldu. Dinçöz çocukluk aşkı işletmeci Nida Büyükbayraktar ile lüks bir otelde kıyılan nikah ve düğün töreni ile dünya evine girdi.

ŞAHİTLİKLERİNİ ARKADAŞLARI YAPTI

Magazinkolik'te yer alan habere göre kısıtlı sayıda davetlinin katıldığı törende çiftin nikah şahitliğini Çetin Kırışgil ile Ayça Açelya yaptı.

GELİNLİĞİ TAM NOT ALDI

Törene, Dinçöz'ün giydiği gelinlik damga vurdu. Göğüs dekolteli bir gelinlik tercih eden Dinçöz, hayranları ve takipçilerinden tam not aldı.

Kaynak: Magazinkolik

İşte çiftin düğününden kareler: