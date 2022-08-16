Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra mutluluğu yeniden eski aşkında buldu. Dinçöz çocukluk aşkı işletmeci Nida Büyükbayraktar ile lüks bir otelde kıyılan nikah ve düğün töreni ile dünya evine girdi.
Magazinkolik'te yer alan habere göre kısıtlı sayıda davetlinin katıldığı törende çiftin nikah şahitliğini Çetin Kırışgil ile Ayça Açelya yaptı.
Törene, Dinçöz'ün giydiği gelinlik damga vurdu. Göğüs dekolteli bir gelinlik tercih eden Dinçöz, hayranları ve takipçilerinden tam not aldı.
Kaynak: Magazinkolik
İşte çiftin düğününden kareler:
Son Dakika › Magazin › Gençlik aşkıyla nikah masasına oturan Petek Dinçöz'ün gelinliği beğeni topladı! - Son Dakika