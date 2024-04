Isabella Duygulu ve Tayfun Duygulu, Romantik Bir Atmosferde Mumların Önünde Poz Verdi

Survivor 2024 All Star'da Mavi Takım Poyraz'ın gidişinden sonra bir türlü kendine gelemedi

Survivor 2024 All Star'da Mavi Takım Poyraz'ın gidişinden sonra bir türlü kendine gelemedi. Oyuna Kırmızı takım hızlı başlayarak farkı açtı. Oyun sonu 12-6'lık skorla dokunulmazlığın sahibi Kırmızı takım oldu. Ödül olarak takım hamburger ve patates kızartması ve tatlı yedi. Aynı zamanda Kırmızı takım Madrid'e giderek 9 Nisan Salı günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak şampiyonlar ligi çeyrek final eşleşmesi Real Madrid - Manchester City maçını canlı izleyecek. Mavi takımda adı en fazla çıkarak ikinci eleme adayı olan yarışmacı Hakan Hatipoğlu oldu. Mavi takımdan Damla Can Merve karşısında kaybedince sinirlerine hakim olamadı. Atışları beceremediğini söyleyen ve sinirlenerek matarasını fırlatan Damla'nın hedefinde ise Acun Medya vardı. Damla Can oyunu kaybedince 'Bir tane daha büyük ödül finaline bunu koyun' diyerek isyan etti ve 'Kaybetmemizi isterseniz koyun' ifadesini kullandı.