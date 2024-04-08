Isabella Duygulu ve Tayfun Duygulu, Romantik Bir Atmosferde Mumların Önünde Poz Verdi

Isabella Duygulu ile birlikte romantik bir atmosferde mumların önünde poz veren çiftin aşk dolu bakışları, onları izleyenleri adeta büyüledi. Çift, birbirlerine olan sevgilerini ve uyumlarını bir kez daha kanıtladı.

Gece, çiftin birlikte üfledikleri pastanın mumlarının ardından dilek tutmasıyla başladı.

Bir kız bebek isteyen Duygulu'nun dileği oldukça özel ve duygusal oldu. İki erkek evladı olan Tayfun Duygulu, "Hayatımıza bir prenses iyi olur" dedi.