IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizi yaptı

11.04.2026 12:31
IShowSpeed, Çin’de bindiği takside yaşananlarla gündeme geldi. Aracın aynı zamanda şoförün yaşam alanı olduğunu fark eden fenomen, yaptığı jestle takdir topladı.

Dünyaca ünlü yayıncı IShowSpeed, bu kez eğlenceli yayınlarıyla değil, duygusal bir anla gündeme geldi. Çin’de taksiye binen Speed, kısa süre içinde karşılaştığı manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

GERÇEK HAYATI FARK ETTİ

Taksi şoförünün aracında yaşadığını fark eden Speed, gördükleri karşısında duygusal anlar yaşadı. Aracı dikkatle inceleyen fenomen, bunun bir şaka değil, bir insanın gerçek yaşamı olduğunu anladığı an sessizliğe büründü.

20 BİN DOLARLIK JEST

Yaşananların ardından Speed, taksi şoförüne 20 bin dolar vererek dikkat çeken bir harekete imza attı. Bu jest kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“SADECE EMPATİ”

O anlarda herhangi bir abartı ya da kurgu olmadığı, Speed’in tamamen empatiyle hareket ettiği yorumları yapıldı. Ünlü fenomenin bu davranışı, birçok kullanıcı tarafından takdirle karşılandı.

