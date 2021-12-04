Işın Karaca'dan "totolar bile yalan" paylaşımı!

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ünlü isimlerin başında gelen Işın Karaca, bu sefer de daha güzel görünmek için kalça protezi kullanan bir kadının videosunu paylaştı. Karaca, eğlence amaçlı paylaştığı videoda eleştirilince sessiz kalamadı.

"YAZIKLAR OLSUN BİZİ BÖYLE DÜŞÜNDÜREN SİSTEME"

Kalça protezi takan kadının videosunu Instagram hesabından paylaşan Karaca, "Kızlar çok da şey etmeyin. Totolar bile yalan! Vay anasını sayın seyirciler. Ben de sanıyorum ki abla salonda ter döke döke yaptı o totoyu... Yazıklar olsun bizi böyle düşündüren sisteme" dedi.

"TEK BİR GERÇEĞİNİZİ KOYAMIYORSUNUZ"

Karaca'nın paylaşımını gören bir sosyal medya kullanıcısı da "Her şey yalan, her şey sahte. Bu Instagram sayfalarında yer alan siz sanatçıların resimleri de öyle değil mi? Photoshop yapmadan sayfalarınıza tek bir fotoğrafınızı, yani tek bir gerçeğinizi koyamıyorsunuz. Hayaller ve gerçekler. O halde g..ünü büyütene neden bu kadar şaşırıyorsunuz" yorumunu yaptı.

"SAKİNLEŞ ŞAMPİYON"

Gelen yoruma sinirlenen Karaca ise "Şaşırmıyoruz! Dalga geçiyoruz! Photoshop'u herkes yapıyor. Sadece biz sanatçılara saplama lafı. Mümkünse sakinleş şampiyon, tavrın çirkin" cevabını verdi.