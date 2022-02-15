İslamiyet'e yönelen Yaşar Alptekin, Merve Boluğur'un dansına göz ucuyla bile bakmadı

Oyuncu Merve Boluğur, eğlendiği bir mekanda kendini müziğin ritmine kaptırarak dans etti. O anlar arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Merve Boluğur'un dansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"ÇAY İÇMEYE DEVAM ETTİ"

2. Sayfa programında konu olan Merve Boluğur'un dansının yayınlandığı sırada, maneviyata yönelen eski oyuncu ve model Yaşar Alptekin'in önüne bakaran çay içmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

"ADAM TÖVBEKAR"

Sosyal medyada gündem olan o görüntülerde Alptekin'e çok sayıda destek mesajı da geldi. "Ne yapsın adam tövbe etmiş" ya da "Bakması tuhaf olurdu adam tövbekar" şeklinde yorum alan Alptekin'i eleştirenler de oldu.