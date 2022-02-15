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İslamiyet'e yönelen Yaşar Alptekin, Merve Boluğur'un dansına göz ucuyla bile bakmadı - Son Dakika

İslamiyet'e yönelen Yaşar Alptekin, Merve Boluğur'un dansına göz ucuyla bile bakmadı

15.02.2022 15:12

Son günlerde açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Yaşar Alptekin İslamiyet'e yönelmiş, sakal ve bıyık bırakmıştı. Yaşar Alptekin 2. Sayfa programına konuk oldu. Yayın sırasında Merve Boluğur'un dansını izlemeyerek çay içtiği halleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Oyuncu Merve Boluğur, eğlendiği bir mekanda kendini müziğin ritmine kaptırarak dans etti. O anlar arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Merve Boluğur'un dansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"ÇAY İÇMEYE DEVAM ETTİ"

2. Sayfa programında konu olan Merve Boluğur'un dansının yayınlandığı sırada, maneviyata yönelen eski oyuncu ve model Yaşar Alptekin'in önüne bakaran çay içmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

"ADAM TÖVBEKAR"

Sosyal medyada gündem olan o görüntülerde Alptekin'e çok sayıda destek mesajı da geldi. "Ne yapsın adam tövbe etmiş" ya da "Bakması tuhaf olurdu adam tövbekar" şeklinde yorum alan Alptekin'i eleştirenler de oldu.

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Son Dakika Magazin İslamiyet'e yönelen Yaşar Alptekin, Merve Boluğur'un dansına göz ucuyla bile bakmadı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İslamiyet'e yönelen Yaşar Alptekin, Merve Boluğur'un dansına göz ucuyla bile bakmadı - Son Dakika
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