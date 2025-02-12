Sen Ağlama İstanbul dizisinin yayın günü değiştirildi. Günü değiştirilen dizi yerine yeni dizi Kral Kaybederse getirildi. Kendi dizisinin yerine eski sevgilisi Aslıhan Gürbüz'ün dizisi gelen İsmail Hacıoğlu, kanala yorum yapmadan edemedi.
İsmail Hacıoğlu'nun Simay Barlas ile başrolünü paylaştığı Sen Ağlama İstanbul dizisinin yayın günü değiştirildi. Bundan böyle cumartesi akşamları ekrana gelecek olan dizi için final dedikoduları yapılmaya başladı.
Sen Ağlama İstanbul dizisinin yerine salı akşamları gelecek dizi ise Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerini paylaştığı Kral Kaybederse oldu.
Sen Ağlama İstanbul'un başrolü İsmail Hacıoğlu, eski sevgilisinin oynadığı Kral Kaybederse'nin ilk fragmanına "E hadi be gülüm" yorumunu yaptı.
Ünlü oyuncu daha sonra yorumunu kaldırdı.
Son Dakika › Magazin › İsmail Hacıoğlu'nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi! 'Hadi be gülüm' yorumu - Son Dakika
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