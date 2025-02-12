İsmail Hacıoğlu'nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi! 'Hadi be gülüm' yorumu - Son Dakika
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İsmail Hacıoğlu'nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi! 'Hadi be gülüm' yorumu

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İsmail Hacıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Sen Ağlama İstanbul dizisinin yayın günü değiştirilerek yerine eski sevgilisi Aslıhan Gürbüz'ün dizisi Kral Kaybederse getirildi. Hacıoğlu, bu duruma 'E hadi be gülüm' şeklinde imalı bir yorumla tepki gösterdi.

12.02.2025 08:18  Güncelleme: 08:28
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Sen Ağlama İstanbul dizisinin yayın günü değiştirildi. Günü değiştirilen dizi yerine yeni dizi Kral Kaybederse getirildi. Kendi dizisinin yerine eski sevgilisi Aslıhan Gürbüz'ün dizisi gelen İsmail Hacıoğlu, kanala yorum yapmadan edemedi.

İsmail Hacıoğlu'nun Simay Barlas ile başrolünü paylaştığı Sen Ağlama İstanbul dizisinin yayın günü değiştirildi. Bundan böyle cumartesi akşamları ekrana gelecek olan dizi için final dedikoduları yapılmaya başladı.

ESKİ SEVGİLİSİNİN DİZİSİ GELDİ

Sen Ağlama İstanbul dizisinin yerine salı akşamları gelecek dizi ise Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerini paylaştığı Kral Kaybederse oldu.

"HADİ BE GÜLÜM"

Sen Ağlama İstanbul'un başrolü İsmail Hacıoğlu, eski sevgilisinin oynadığı Kral Kaybederse'nin ilk fragmanına "E hadi be gülüm" yorumunu yaptı.

İsmail Hacıoğlu'nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi! 'Hadi be gülüm' yorumu

Ünlü oyuncu daha sonra yorumunu kaldırdı.

İsmail Hacıoğlu\'nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi! \'Hadi be gülüm\' yorumu

İsmail Hacıoğlu, Aslıhan Gürbüz, Sosyal Medya, Televizyon, İstanbul, Ünlüler, Magazin, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin İsmail Hacıoğlu'nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi! 'Hadi be gülüm' yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayhan Murat:
    vay be habere bak. dünya medyasında büyük yankı uyandırdı bu haber. hatta yılın habercilik ödülü bile verilebilir bu habere 6 0 Yanıtla
  • Bruce Wayne:
    Sacma sapan diziler yok kral kaybederse , yok kralice yenilirse yok sadrazam berabere kalirsa isim de bulamiyorlar artik uydur uydur ipe diz 4 0 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    lan bu haberi okudum ya daha bugun baska habere gerek yok 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsmail Hacıoğlu'nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi! 'Hadi be gülüm' yorumu - Son Dakika
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