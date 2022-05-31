İstanbul Bebek'te Cinsel İlişkiye Girdiler! Gerçek Ortaya Çıktı

Bebek sahilinde öğle saatlerinde cinsel ilişkiye giren bir erkek ve bir kadın sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada infial yaratan görüntü sonrası İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Görüntülerdeki şahısların gözaltına alındığı duyuruldu.

'HAYASIZCA HAREKET' SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T adlı şahısların halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir.

Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan(11); Şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından (8) kaydı bulunduğu anlaşılmıştır."

Öte yandan yine bugün yayılan bir başka videoda sahildeki bankta çırılçıplak yatan bir erkek görülüyor.

Bu görüntünün de aynı yer ve zamanda çekildiği tahmin ediliyor.