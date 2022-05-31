İstanbul Bebek'te Cinsel İlişkiye Girdiler! Gerçek Ortaya Çıktı - Son Dakika
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İstanbul Bebek'te Cinsel İlişkiye Girdiler! Gerçek Ortaya Çıktı

31.05.2022 20:51
İstanbul Bebek'te Cinsel İlişkiye Girdiler! Gerçek Ortaya Çıktı

İstanbul Bebek sahilinde çekilen görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü. İki kişi, herkesin içinde cinsel ilişkiye girdi. İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi ve gerçek kısa sürede ortaya çıktı. İşte detaylar...

Bebek sahilinde öğle saatlerinde cinsel ilişkiye giren bir erkek ve bir kadın sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada infial yaratan görüntü sonrası İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Görüntülerdeki şahısların gözaltına alındığı duyuruldu.

'HAYASIZCA HAREKET' SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T adlı şahısların halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir.

Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan(11); Şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından (8) kaydı bulunduğu anlaşılmıştır."

Öte yandan yine bugün yayılan bir başka videoda sahildeki bankta çırılçıplak yatan bir erkek görülüyor.

Bu görüntünün de aynı yer ve zamanda çekildiği tahmin ediliyor.

İstanbul Bebek'te Cinsel İlişkiye Girdiler! Gerçek Ortaya Çıktı
İstanbul Bebek'te Cinsel İlişkiye Girdiler! Gerçek Ortaya Çıktı
İstanbul Bebek'te Cinsel İlişkiye Girdiler! Gerçek Ortaya Çıktı

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Kaynak: Snob Magazin

İstanbul Valiliği, Pazartesi, Mayıs, Bebek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İstanbul Bebek'te Cinsel İlişkiye Girdiler! Gerçek Ortaya Çıktı - Son Dakika


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