İstanbul Cocktail Festival 2022 İçin Geri Sayıma Geçildi - Son Dakika
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İstanbul Cocktail Festival 2022 İçin Geri Sayıma Geçildi

28.07.2022 15:06
İstanbul Cocktail Festival 2022 İçin Geri Sayıma Geçildi

İstanbul Cocktail Festival, yaratıcı görünümleri, birbirinden farklı sunumları, her damak tadına uygun lezzetleri ve çeşitli alternatifleriyle yeme içme dünyasının yıldızı kokteylleri 20-21 Ağustos tarihlerinde KüçükÇiftlik Park'ta kokteyl meraklılarıyla buluşturuyor. Festivalde çok sayıda sanatçı sahne alacak. İşte detaylar...

Bu sene 5. yılını kutlamaya hazırlanan İstanbul Cocktail Festival, Türkiye ve yurtdışından popüler kokteyl duraklarının en sevilen lezzetleri, ödüllü miksolojist ve gurmelerin eğitici aynı zamanda da eğlenceli atölyeleri, lokal ve global sahnenin önemli isimlerinden renkli performanslar, her damak tadına hitap eden gastronomi noktaları ve özgün butiklerin tasarımları ile festival alanını renklendiriyor.

YILDIZ YAĞMURU

KÖFN, Jakuzi, Aybüke Albere, Melis Güven, Mert Demir, Palmiyeler, Selin Geçit, Serel Yereli ve daha fazla sanatçının performans sergileyeceği İstanbul Cocktail Festival'de, Blok.Mekan, Korto Roof, Moretenders' Cocktail Crib, Yuka Beach Bar ve Türkiye'nin önde gelen kokteyl barları en lezzetli içeriklerini festivalcilere sunacak.

(KÖFN)

Kokteyl Barlar:

Blok.Mekan

Korto Roof

Moretenders' Cocktail Crib

Yuka Beach Bar

& daha fazlası...

Sanatçılar:

Aybüke Albere

Jakuzi

KÖFN

Melis Güven

Mert Demir

Palmiyeler

Selin Geçit

Serel Yereli

& daha fazlası...

(SEREL YERELİ)

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Kaynak: Snob Magazin

İstanbul, Türkiye, KÖFN, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İstanbul Cocktail Festival 2022 İçin Geri Sayıma Geçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Cocktail Festival 2022 İçin Geri Sayıma Geçildi - Son Dakika
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