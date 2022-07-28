Bu sene 5. yılını kutlamaya hazırlanan İstanbul Cocktail Festival, Türkiye ve yurtdışından popüler kokteyl duraklarının en sevilen lezzetleri, ödüllü miksolojist ve gurmelerin eğitici aynı zamanda da eğlenceli atölyeleri, lokal ve global sahnenin önemli isimlerinden renkli performanslar, her damak tadına hitap eden gastronomi noktaları ve özgün butiklerin tasarımları ile festival alanını renklendiriyor.
YILDIZ YAĞMURU
KÖFN, Jakuzi, Aybüke Albere, Melis Güven, Mert Demir, Palmiyeler, Selin Geçit, Serel Yereli ve daha fazla sanatçının performans sergileyeceği İstanbul Cocktail Festival'de, Blok.Mekan, Korto Roof, Moretenders' Cocktail Crib, Yuka Beach Bar ve Türkiye'nin önde gelen kokteyl barları en lezzetli içeriklerini festivalcilere sunacak.
(KÖFN)
Kokteyl Barlar:
Blok.Mekan
Korto Roof
Moretenders' Cocktail Crib
Yuka Beach Bar
& daha fazlası...
Sanatçılar:
Aybüke Albere
Jakuzi
KÖFN
Melis Güven
Mert Demir
Palmiyeler
Selin Geçit
Serel Yereli
& daha fazlası...
(SEREL YERELİ)
Son Dakika › Magazin › İstanbul Cocktail Festival 2022 İçin Geri Sayıma Geçildi - Son Dakika