İstanbul Cocktail Festival 2022 İçin Geri Sayıma Geçildi

Bu sene 5. yılını kutlamaya hazırlanan İstanbul Cocktail Festival, Türkiye ve yurtdışından popüler kokteyl duraklarının en sevilen lezzetleri, ödüllü miksolojist ve gurmelerin eğitici aynı zamanda da eğlenceli atölyeleri, lokal ve global sahnenin önemli isimlerinden renkli performanslar, her damak tadına hitap eden gastronomi noktaları ve özgün butiklerin tasarımları ile festival alanını renklendiriyor.

YILDIZ YAĞMURU

KÖFN, Jakuzi, Aybüke Albere, Melis Güven, Mert Demir, Palmiyeler, Selin Geçit, Serel Yereli ve daha fazla sanatçının performans sergileyeceği İstanbul Cocktail Festival'de, Blok.Mekan, Korto Roof, Moretenders' Cocktail Crib, Yuka Beach Bar ve Türkiye'nin önde gelen kokteyl barları en lezzetli içeriklerini festivalcilere sunacak.

(KÖFN)