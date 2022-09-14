Güzel oyuncu Melisa Döngel'in saç saça baş başa kavga ettiği görüntüler kameraya yansıdı - Son Dakika
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Güzel oyuncu Melisa Döngel'in saç saça baş başa kavga ettiği görüntüler kameraya yansıdı

14.09.2022 22:22

Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in Arnavutköy'deki bir mekan çıkışında kavga ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Döngel'in karşısındaki kişiyle saç saça girdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kusursuz Kiracı dizisinde Leyla karakterine hayat veren Melisa Döngel, çok konuşulacak bir olayla gündeme geldi.

"OLABİLİR DE OLMAYABİLİR DE"

Sokak ortasında bir kadınla saç saça baş başa kavga kavga ettiği iddiaları sorulan oyuncu Melisa Döngel "Olabilir de olmayabilir de" demişti.

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokak ortasında saç saça kavga etti! Görüntüler fena

KAVGA ANLARI TELEFONLA KAYDEDİLDİ

Son dönemlerde adı sık sık duyulan ünlü oyuncu Melisa Döngel en son olarak sokak kavgası ile gündemde. Melisa Döngel'in Arnavutköy'de bir başka kadınla saç saça baş başa kavga ettiği görüntüler cep telefonu ile kaydedildi.

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Melisa Döngel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzel oyuncu Melisa Döngel'in saç saça baş başa kavga ettiği görüntüler kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güzel oyuncu Melisa Döngel'in saç saça baş başa kavga ettiği görüntüler kameraya yansıdı - Son Dakika
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