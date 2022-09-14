Güzel oyuncu Melisa Döngel'in saç saça baş başa kavga ettiği görüntüler kameraya yansıdı

Kusursuz Kiracı dizisinde Leyla karakterine hayat veren Melisa Döngel, çok konuşulacak bir olayla gündeme geldi.

"OLABİLİR DE OLMAYABİLİR DE"

Sokak ortasında bir kadınla saç saça baş başa kavga kavga ettiği iddiaları sorulan oyuncu Melisa Döngel "Olabilir de olmayabilir de" demişti.

KAVGA ANLARI TELEFONLA KAYDEDİLDİ

Son dönemlerde adı sık sık duyulan ünlü oyuncu Melisa Döngel en son olarak sokak kavgası ile gündemde. Melisa Döngel'in Arnavutköy'de bir başka kadınla saç saça baş başa kavga ettiği görüntüler cep telefonu ile kaydedildi.