Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı! Yunanistan ile ilgili sözleri çok ses getirecek

Kaynak: Snob Magazin

Ebru Gündeş, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Ebru Gündeş'in annesi yaşamını yitirdi, haber apartman yönetiminin duyurusuyla öğrenildi - Son Dakika

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