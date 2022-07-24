Ebru Gündeş'in annesi yaşamını yitirdi, haber apartman yönetiminin duyurusuyla öğrenildi - Son Dakika
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Ebru Gündeş'in annesi yaşamını yitirdi, haber apartman yönetiminin duyurusuyla öğrenildi

24.07.2022 14:47

Şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin yaşamını yitirdi. Bilgin'in ölüm haberi, oturduğu apartmanın yayınladığı duyuru sonucu ortaya çıktı.

Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti. Acı haber, yaşadığı sitenin apartman yönetimi tarafından duyuruldu.

"PAZARTESİ ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK"

Yapılan duyuruda, " Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi 25.07. 2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

İşte o duyuru:

Şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi hayatını kaybetti, haberi apartman yönetimi verdi
Şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi hayatını kaybetti, haberi apartman yönetimi verdi
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Ebru Gündeş'in annesi yaşamını yitirdi, haber apartman yönetiminin duyurusuyla öğrenildi - Son Dakika

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