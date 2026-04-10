İstanbul'da parfüm dünyasının kalbi attı: Türkiye'de bir ilk gerçekleşti
İstanbul'da parfüm dünyasının kalbi attı: Türkiye'de bir ilk gerçekleşti

İstanbul’da parfüm dünyasının kalbi attı: Türkiye’de bir ilk gerçekleşti
10.04.2026 09:20
Marie Claire Fragrance Awards ilk kez Türkiye’de düzenlenerek İstanbul’da parfüm dünyasını buluşturdu. MG International’ın sponsorluğundaki organizasyon, Türkiye’nin koku mirasını küresel sahneye taşıdı. Gecede birçok marka ödül alırken, Mişel Gülçiçek’e “Yaşam Boyu Hizmet Ödülü” verildi.

ULUSLARARASI PARFÜM ÖDÜLLERİ İLK KEZ TÜRKİYE’DE DÜZENLENDİ

Parfüm dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Marie Claire Fragrance Awards, bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenlenerek İstanbul’da sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. MG International Fragrance Company’nin platin sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye’nin köklü koku kültürünü uluslararası platforma taşıyan önemli bir adım olarak öne çıktı.

Görkemli ödül töreninde, gelenek ile modern üretim anlayışı aynı sahnede buluşurken; kolonya kültüründen niş parfüm üretimine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren sektör temsilcileri etkinlikte yer aldı. Organizasyon, Türkiye’nin koku alanındaki birikimini küresel ölçekte görünür kılarken, uluslararası iş birlikleri açısından da yeni kapılar araladı.

İstanbul’da parfüm dünyasının kalbi attı: Türkiye’de bir ilk gerçekleşti

SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİ AYNI SAHNEDE BULUŞTU

Etkinlikte, parfümörlükten akademiye kadar farklı alanlardan uluslararası uzmanların yer aldığı güçlü bir jüri kadrosu dikkat çekti. Koku dünyasının önemli temsilcileri, yılın en başarılı parfüm ve markalarını belirlemek üzere değerlendirmelerde bulundu.

Gecede ayrıca Türkiye’nin parfüm sektöründeki gelişimi ve üretim gücüne vurgu yapılırken, sektörün geleceğine yön verecek projeler ve iş birlikleri de gündeme geldi. Katılımcılar, Türkiye’nin küresel koku pazarındaki konumunun her geçen gün güçlendiğine dikkat çekti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU, DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Gecenin en dikkat çekici anlarından biri, MG International Onursal Başkanı Mişel Gülçiçek’e takdim edilen “Yaşam Boyu Hizmet Ödülü” oldu. Fransız koku tarihçisi Élisabeth de Feydeau tarafından verilen ödül, sektöre uzun yıllar katkı sunan bir ismin onurlandırılması açısından büyük anlam taşıdı.

Organizasyonda farklı kategorilerde birçok marka ve ürün ödüle layık görülürken, hem yerli hem de uluslararası katılımcılar için unutulmaz bir gece yaşandı. Etkinlik, Türkiye’nin koku mirasını dünyaya tanıtan ve sektörde yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyen önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.

İstanbul’da parfüm dünyasının kalbi attı: Türkiye’de bir ilk gerçekleşti

Son Dakika Magazin İstanbul’da parfüm dünyasının kalbi attı: Türkiye’de bir ilk gerçekleşti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İstanbul’da parfüm dünyasının kalbi attı: Türkiye’de bir ilk gerçekleşti - Son Dakika
