Cinsiyet Değiştiren Ünlü İsim Aşkını İlan Etti! - Son Dakika
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Cinsiyet Değiştiren Ünlü İsim Aşkını İlan Etti!

06.10.2022 12:22
Cinsiyet Değiştiren Ünlü İsim Aşkını İlan Etti!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz, program bittikten sonra cinsiyetini değiştirdi ve adını Doruk yaptı. Doruk Doğrusöz son halini ve yeni sevgilisini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte detaylar...

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Neslihan Doğrusöz 2019 yılında cinsiyet değiştirdi. Cinsiyetini değiştiren İşte Benim Stilim'in eski yarışması Neslihan Doğrusöz adını ise Doruk Doğrusöz olarak değiştirdi.

Cinsiyet Değiştiren Ünlü İsim Aşkını İlan Etti!

Bir dönem Sevda Demirel ile aşk yaşayan Doruk Doğrusöz hem son halini hem de yeni aşkını sosyal medyadan paylaştı.

Cinsiyet Değiştiren Ünlü İsim Aşkını İlan Etti!

Gizem Sertyalçın ile aşk yaşayan eski yarışmacının sakallı imajı takipçilerinden de tam not aldı.

Cinsiyet değiştiren yarışmacıyı görenler "Çok yakışıklısın" yorumlarında bulundu.

"DORUK'U ÇIPLAK GÖRMEDİM"

Sevda Demirel daha önce ilişki yaşadığı Doğrusöz hakkında "Cinsellik hiç umurumda değil öyle olsa 5 sene yalnız kalmazdım. Doruk'ta gerçek sevgiyi buldum ve cinsellik gerçekten umurumda olmadı. Biz her şeyden önce çok iyi arkadaştık. Cinsellik benim için önemli olsa başka biriyle birlikte olurdum. Doruk'u hiç çıplak görmedim, asla. Hiç merak da etmedim. Doruk her şeyiyle bir erkek."

DORUK DOĞRUSÖZ KİMDİR?

Yeni tarzıyla dikkat çeken Doruk Doğrusöz, 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Geçtiğimiz yıllarda katıldığı İşte Benim İsimli yarışmada, dahil olduğu ilk gün jüri üyelerinde tam not alan ve hayatına dair söyledikleriyle iddialı bir rakip imajı çizen Doğrusöz, reklam çekimlerinde, moda ve kapak çekimlerinde styling danışmanlığı yapıyor.

2005 yılından bugüne moda dünyasının içerisinde yer alan Doğrusöz, Marie Claire, Elle, Vogue gibi birçok önemli dergide görev aldı. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Doğrusöz, Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşımlarında bulunuyor.

Mesleğe bağlılığını "tutku" kelimesiyle tanımlayan Doruk Doğrusöz, son aylarda yeni tarzıyla dikkat çekiyor.

YORUMLAR
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Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Doruk Doğrusöz, yeni ilişkisini sosyal medya hesabından ilan etti Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Doruk Doğrusöz, yeni ilişkisini sosyal medya hesabından ilan etti
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Cinsiyet Değiştiren Ünlü İsim Aşkını İlan Etti! - Son Dakika

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