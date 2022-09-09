Bahar Candan'ın ablası Nihal'le olan paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından uyarı geldi: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada - Son Dakika
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Bahar Candan'ın ablası Nihal'le olan paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından uyarı geldi: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada

09.09.2022 13:02

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler sosyal medyada gündem oldu. Bahar'ın video çektiği esnada ablası Nihal'inın dekoltesinin iyice açılması sonucu sosyal medya kullanıcılarından, "Sil bunu, bütün göğüsleri ortada" yorumu geldi.

Show TV ekranlarında katıldıkları İşte Benim Stilim yarışmasıyla adlarını duyuran, daha sonra ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Nihal Candan ve Bahar Candan, yine bir paylaşım nedeniyle çok konuşuldu.

DEKOLTESİ ABARTIYA KAÇTI

Bahar Candan ve Nihal Candan iş için bir araya geldi. Nihal Candan'ın ilginç tarzını ise kardeşi paylaştı. Bir elbise giyen Nihal'ın göğüsleri adeta açıktı. O anları paylaşan Bahar Candan herkesi şoke etti.

Bahar Candan'dan ablası Nihal'le ilgili bomba paylaşım: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada

"SİL BUNU HEMEN"

Nihal Candan ise kendi sosyal medyasında önce üzerinde ceket olan pozları paylaştı sonra ise ceketi açıp göğüslerini sergiledi. O anlar sosyal medyada olay oldu. Sosyal medya kullanıcıları video için "Sil bunu, bütün göğüsleri ortada" yorumunda bulundu.

Bahar Candan'dan ablası Nihal'le ilgili bomba paylaşım: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada
Bahar Candan'dan ablası Nihal'le ilgili bomba paylaşım: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada
Bahar Candan'dan ablası Nihal'le ilgili bomba paylaşım: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada
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Nihal Candan, Bahar Candan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bahar Candan'ın ablası Nihal'le olan paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından uyarı geldi: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahar Candan'ın ablası Nihal'le olan paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından uyarı geldi: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada - Son Dakika
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