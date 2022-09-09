Show TV ekranlarında katıldıkları İşte Benim Stilim yarışmasıyla adlarını duyuran, daha sonra ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Nihal Candan ve Bahar Candan, yine bir paylaşım nedeniyle çok konuşuldu.
Bahar Candan ve Nihal Candan iş için bir araya geldi. Nihal Candan'ın ilginç tarzını ise kardeşi paylaştı. Bir elbise giyen Nihal'ın göğüsleri adeta açıktı. O anları paylaşan Bahar Candan herkesi şoke etti.
Nihal Candan ise kendi sosyal medyasında önce üzerinde ceket olan pozları paylaştı sonra ise ceketi açıp göğüslerini sergiledi. O anlar sosyal medyada olay oldu. Sosyal medya kullanıcıları video için "Sil bunu, bütün göğüsleri ortada" yorumunda bulundu.
Son Dakika › Magazin › Bahar Candan'ın ablası Nihal'le olan paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından uyarı geldi: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada - Son Dakika