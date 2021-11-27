İşte Nurgül Yeşilçay'ın yeni dizisi! Son Nefesime Kadar dizisiyle ekran özlemine son veriyor!

son olarak Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli kitaptan uyarlanan Kefaret dizisinde başrol oynayan Nurgül Yeşilçay, yeni bir televizyon projesinde rol alacak.

EMRE KINAY'LA BAŞROLÜ PAYLAŞACAK

Yeni dizisi için hazırlıklara başlayan Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay'la başrolü paylaşacağı Son Nefesime Kadar dizisinde oynayacak. Pastel Film tarafından çekilecek dizi FOX TV'de ekrana gelecek. Dizinin 2022'nin ilk aylarında ekrana geleceği açıklandı. Yeşilçay'ın dizide nasıl bir rolde oynayacağı ise henüz netleşmedi.

Yoğun bir iş temposu bulunan Yeşilçay, şimdilerde Afra Saraçoğlu'yla birlikte Bir Barda Bir Gece isimli tiyatro oyununda da oynuyor.