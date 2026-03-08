İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre\'nin kaşesi

Kabe'de Hacılar Hu Der Allah ilahisiyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran Celal Karatüre hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ramazan ayında düzenlenen yardım amaçlı bir iftar programına davet edilen Karatüre'nin programa katılım için 300 bin TL talep ettiği öne sürüldü.

ETKİNLİK VE PROGRAMLAR İÇİN 500 BİN TL

Bunun yanı sıra Karatüre'nin tanıtım amaçlı etkinlik ve programlar için ise yaklaşık 500 bin TL istediği iddia edildi. Söz konusu iddialar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

TARTIŞMA YARATTI

İddiaların ardından kullanıcılar farklı yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar "Tarkan bir konserine milyon dolar alıyor, az bile istemiş", "Tabii ki isteyecek" gibi ifadeler kullanırken, bazıları ise "Keşke bu tarz şeylerle gündeme gelmese" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.