İstediği ücret krize yol açmıştı! Yerine düşünülen isim belli oldu - Son Dakika
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İstediği ücret krize yol açmıştı! Yerine düşünülen isim belli oldu

İstediği ücret krize yol açmıştı! Yerine düşünülen isim belli oldu
28.07.2025 11:19
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2019'dan bu yana Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, 7. sezon öncesi yapım şirketiyle yaşadığı ücret krizinin ardından projeye veda etti. Bölüm başı 4 milyon TL talebinin reddedilmesiyle ayrılık kararı alan Özçivit'in yerine, 1988'de TRT 1'de yayınlanan Kuruluş dizisinde aynı karaktere hayat veren usta oyuncu Cihan Ünal'a teklif götürüldü.

2019 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan Kuruluş Osman dizisi, yeni sezon öncesi önemli bir değişiklikle gündeme geldi. Başrol oyuncusu Burak Özçivit, 7. sezona girerken yapım şirketiyle yaşadığı ücret krizi nedeniyle diziden ayrıldığını duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, Özçivit'in bölüm başı 4 milyon TL talep etmesi üzerine yapımcıyla anlaşma sağlanamadı. Sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlayan oyuncu, "Vedalaşmak büyük bir erdemdir" ifadelerini kullanarak hem izleyicilere teşekkür etti hem de perde arkasındaki gerginliğe işaret ederek "algı yaratmaya çalışanlara" göndermede bulundu.

CİHAN ÜNAL'A 37 YIL SONRA AYNI ROL İÇİN TEKLİF

Burak Özçivit'in ayrılığı sonrası yapım ekibi, dizinin geleceğini şekillendirmek üzere yeni başrol arayışına girdi. Gündeme gelen isim ise sürpriz oldu. 1988 yılında TRT 1'de yayınlanan 12 bölümlük "Kuruluş" dizisinde Osman Bey'i canlandıran usta oyuncu Cihan Ünal'a teklif götürüldüğü ortaya çıktı.

İstediği ücret krize yol açmıştı! Yerine düşünülen isim belli oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosu yazılmakta olan yeni sezonda, Osman Bey'in yaşlılık yıllarının ekrana taşınması planlanıyor. Bu doğrultuda, geçmişte aynı karakteri canlandırmış olan Cihan Ünal'ın adı ön plana çıktı.

İstediği ücret krize yol açmıştı! Yerine düşünülen isim belli oldu

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

Öte yandan kulis bilgilerine göre dizinin yeni sezonunda yalnızca başrol değil, geniş oyuncu kadrosunda da önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Orhan Bey dönemine geçilmesiyle birlikte, eski kadrodan yalnızca sınırlı sayıda ismin devam edeceği iddia ediliyor.

Burak Özçivit, Kuruluş Osman, Cihan Ünal, Televizyon, 3-sayfa, Magazin, Trt, Son Dakika

Son Dakika Magazin İstediği ücret krize yol açmıştı! Yerine düşünülen isim belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • muzaffer doğan:
    bir insana ne kadar taviz verilirse popo iki kat havaya kalkar kendini bulunmaz kumaş sananlara her zaman bir alternatif vardı kısacası her daim bir ihtimal daha var 13 1 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    tek destekcin trt. artık onuda kaybettiysen bir daha adını duymayız artık. gereksiz osman. 1 4 Yanıtla
  • Aliihsan Bicer:
    Cihan ünal gibi bir ustaya bu rolü vermenizden mutluluk duydum doyum çok kötü bir şeydir o yüzden elimizdeki kıymetler çok önemlidir.Cihan Ünal gerek karizma ve gerekse seslendirmesiyle harika olmuş teşekkürler 1 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bu da iyice havaya girdi ..sonlandırın diziyi 0 0 Yanıtla
  • yol yolcu :
    sevgili ünal çok yaşlı o zaman osman beyin son günlerini canlandırabilir.. şehzade orhan gazide osmanlı devletini daha ileriye taşıdığı tarihi olaylar senaryoya eklenir bizlerde keyifle izleriz. 0 0 Yanıtla
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