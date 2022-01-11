Birleşik Krallık'ta yaşayan 30 yaşındaki Bonnie ve 31 yaşındaki Tommy, bir internet sitesine cinsel içerik üretebilmek üzere işlerinden ayrılmasının ardından ayda yaklaşık 10 bin sterlin (yaklaşık 187 bin TL) kazandıklarını açıkladı.
Eski işlerinin koronavirüs salgınından dolayı kötü etkilendiği belirten iki çocuk sahibi çift, artık eskisinden daha fazla kazandıkları ve şu anda bu kadar para kazanabilecekleri başka bir işin bulunmadığını ifade etti.
Çocuklarının büyüyüp okula başladığında akranları tarafından dışlanmayacağını düşünen Bonnie, "Dürüst olmak gerekirse, çocukların zorbalığa maruz kalacağını düşünmüyorum bile. Düşünme biçimimiz değişecek" dedi.
Son Dakika › Magazin › İşten ayrılıp cinsel içerik üretmeye başlayan çiftin aylık kazançları ağızları açık bıraktı - Son Dakika Magazin