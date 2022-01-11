Üye Girişi
İşten ayrılıp cinsel içerik üretmeye başlayan çiftin aylık kazançları ağızları açık bıraktı - Son Dakika

İşten ayrılıp cinsel içerik üretmeye başlayan çiftin aylık kazançları ağızları açık bıraktı

11.01.2022 23:23
İşten ayrılıp cinsel içerik üretmeye başlayan çiftin aylık kazançları ağızları açık bıraktı

Salgından dolayı kötü etkilenen işlerini bırakarak bir internet sitesinde cinsel içerik üretmeye başlayan Bonnie ve Tommy çifti, aylık yaklaşık 10 bin sterlin (187 bin TL) kazandıklarını belirterek, şu anda bu kadar para kazanabilecekleri başka bir işin bulunmadığını söyledi.

Birleşik Krallık'ta yaşayan 30 yaşındaki Bonnie ve 31 yaşındaki Tommy, bir internet sitesine cinsel içerik üretebilmek üzere işlerinden ayrılmasının ardından ayda yaklaşık 10 bin sterlin (yaklaşık 187 bin TL) kazandıklarını açıkladı.

"BU KADAR PARA KAZANABİLECEĞİMİZ BİR İŞ DAHA YOK"

Eski işlerinin koronavirüs salgınından dolayı kötü etkilendiği belirten iki çocuk sahibi çift, artık eskisinden daha fazla kazandıkları ve şu anda bu kadar para kazanabilecekleri başka bir işin bulunmadığını ifade etti.

"DÜŞÜNME BİÇİMİMİZ DEĞİŞECEK"

Çocuklarının büyüyüp okula başladığında akranları tarafından dışlanmayacağını düşünen Bonnie, "Dürüst olmak gerekirse, çocukların zorbalığa maruz kalacağını düşünmüyorum bile. Düşünme biçimimiz değişecek" dedi.

YORUMLAR
500

Birleşik Krallık, Türk Lirası, Sterlin, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İşten ayrılıp cinsel içerik üretmeye başlayan çiftin aylık kazançları ağızları açık bıraktı - Son Dakika Magazin


Fatih Terim'in ayrılığından sonra Burak Yılmaz'dan ilginç paylaşım Fatih Terim'in ayrılığından sonra Burak Yılmaz'dan ilginç paylaşım         
23:17
Kılıçdaroğlu, Enes Kara ile ilgili neden paylaşım yapmadığını açıkladı Kılıçdaroğlu, Enes Kara ile ilgili neden paylaşım yapmadığını açıkladı         
22:40
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası! İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!         
16:16
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor 10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor         
14:59
Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı         
13:54
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
23:23 İşten ayrılıp cinsel içerik üretmeye başlayan çiftin aylık kazançları ağızları açık bıraktı
23:17 Fatih Terim'in ayrılığından sonra Burak Yılmaz'dan ilginç paylaşım
22:56 Trafikte çıkan tartışmada aracın önünü kesip, sürücüsünü vurdu
22:50 Avukat Dilara Yıldız'ı öldüren eski nişanlısı 3 ayrı suçtan tutuklandı
22:40 Kılıçdaroğlu, Enes Kara ile ilgili neden paylaşım yapmadığını açıkladı
22:11 TL mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istinası geliyor
22:10 Fenerbahçe'nin hoca adayı basket maçına geldi
21:58 Yeğenine alkol içiren teyze, sosyal medyada büyük tepki çekti
21:43 Toplu ulaşımdaki yolculuklarıyla ünlenen köpek Boji, Ömer Koç tarafından sahiplenildi
21:23 Galatasaray, Fatih Terim'in talebesini apar topar İstanbul'a getirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 23:29:29. #1.13#
SON DAKİKA: İşten ayrılıp cinsel içerik üretmeye başlayan çiftin aylık kazançları ağızları açık bıraktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement