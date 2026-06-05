İzdivaç programıyla ünlenen damat adayı maneviyata yöneldi

Bir döneme damga vuran evlilik programlarının en çok konuşulan damat adaylarından biri olan Birkan Key, ekranların ardından kendine bambaşka bir hayat kurdu. RTÜK kararıyla izdivaç programlarının yayından kaldırılmasının ardından gözlerden uzaklaşan Key, hem ticaret hayatına atıldı hem de maneviyata yöneldi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ekranlarda tanındığı dönemden sonra adı talihsiz bir olayla anılan Birkan Key, bir fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Yapılan yasal incelemeler ve hukuki sürecin ardından suçsuz olduğu anlaşılan ünlü damat adayı, serbest bırakılmasının ardından adeta geçmişe sünger çekti.

HEM TİCARET HEM MANEVİYAT

Yaşadığı fırtınalı günleri geride bırakan Birkan Key, tamamen farklı bir sektöre yönelerek mangal kömürü üretimi işine girdi. Ticaret hayatında alın teriyle yeni bir sayfa açan eski yarışmacı, aynı zamanda sosyal medya hesaplarından manevi yönü ağır basan paylaşımlar yapmaya başladı.

"NEREDEN NEREYE" YORUMLARI YAPILIYOR

Key'in televizyon ışıklarından ve lüks hayattan uzak, üretim odaklı ve inanç eksenli yeni yaşamını gören sosyal medya kullanıcıları, yaşadığı bu büyük dönüşüm karşısında "Nereden nereye" yorumunu yapmaktan kendisini alamıyor.