İzdivaç programıyla ünlenen damat adayı maneviyata yöneldi - Son Dakika
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İzdivaç programıyla ünlenen damat adayı maneviyata yöneldi

İzdivaç programıyla ünlenen damat adayı maneviyata yöneldi
05.06.2026 10:42
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Bir döneme damga vuran evlilik programlarının popüler damat adaylarından Birkan Key, RTÜK kararıyla ekranlara veda ettikten sonra kendine bambaşka bir hayat kurdu. Adının karıştığı fuhuş operasyonunda suçsuzluğu anlaşılan ve serbest kalan Key, şimdilerde mangal kömürü üretimiyle ticaret hayatına atılırken, sosyal medyadaki manevi paylaşımlarıyla da takipçilerine "Nereden nereye" dedirtti.

Bir döneme damga vuran evlilik programlarının en çok konuşulan damat adaylarından biri olan Birkan Key, ekranların ardından kendine bambaşka bir hayat kurdu. RTÜK kararıyla izdivaç programlarının yayından kaldırılmasının ardından gözlerden uzaklaşan Key, hem ticaret hayatına atıldı hem de maneviyata yöneldi.

İzdivaç programıyla ünlenen damat adayı maneviyata yöneldi

GÖZALTINA ALINMIŞTI 

Ekranlarda tanındığı dönemden sonra adı talihsiz bir olayla anılan Birkan Key, bir fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Yapılan yasal incelemeler ve hukuki sürecin ardından suçsuz olduğu anlaşılan ünlü damat adayı, serbest bırakılmasının ardından adeta geçmişe sünger çekti.

İzdivaç programıyla ünlenen damat adayı maneviyata yöneldi

HEM TİCARET HEM MANEVİYAT 

Yaşadığı fırtınalı günleri geride bırakan Birkan Key, tamamen farklı bir sektöre yönelerek mangal kömürü üretimi işine girdi. Ticaret hayatında alın teriyle yeni bir sayfa açan eski yarışmacı, aynı zamanda sosyal medya hesaplarından manevi yönü ağır basan paylaşımlar yapmaya başladı.

İzdivaç programıyla ünlenen damat adayı maneviyata yöneldi

"NEREDEN NEREYE" YORUMLARI YAPILIYOR

Key'in televizyon ışıklarından ve lüks hayattan uzak, üretim odaklı ve inanç eksenli yeni yaşamını gören sosyal medya kullanıcıları, yaşadığı bu büyük dönüşüm karşısında "Nereden nereye" yorumunu yapmaktan kendisini alamıyor.

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İzdivaç programıyla ünlenen damat adayı maneviyata yöneldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ff23452345 Ff23452345:
    camideki o fotoğrafı kim çekti la 0 0 Yanıtla
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