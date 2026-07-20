İstanbul'da İri Çekirge Tedirginliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da İri Çekirge Tedirginliği

İstanbul\'da İri Çekirge Tedirginliği
20.07.2026 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un birçok ilçesinde görülen iri çekirgeler, vatandaşları tedirgin etti.

İstanbul'un birçok ilçesinde son günlerde görülmeye başlanan iri boyutlardaki çekirgeler vatandaşlar arasında kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı. Özellikle Sultangazi, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde sıklıkla ortaya çıkan dev çekirgeler, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

EVLERİN İÇİNE KADAR GİRDİLER

Doğal ortamlarından sıyrılarak şehir merkezlerine kadar inen çekirgeler; evlerin balkonlarına, pencerelerine, apartman girişlerine ve bahçelerine kadar ulaştı. Kendi yaşam alanlarında beklenmedik bir şekilde bu iri çekirgelerle karşılaşan vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

KEDİLERİN AV MÜCADELESİ KAMERALARDA

Yaşanan bu şaşkınlık, kimi zaman yerini renkli ve gülümseten anlara da bıraktı. Bazı vatandaşlar evlerine giren çekirgeleri onlara hiçbir zarar vermeden dikkatlice dışarı çıkarmaya çalışırken, sokaktaki ve evlerdeki kedilerin çekirgeleri yakalamaya çalıştığı o anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da İri Çekirge Tedirginliği
Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Hayvanlar, İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre İstanbul'da İri Çekirge Tedirginliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönmüşlüğün bu kadarı ’pes’ dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar Gözü dönmüşlüğün bu kadarı 'pes' dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar!
Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı
Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı
Adıyaman’da uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı: Birini arabayla ezdi, diğerini silahla vurdu Adıyaman'da uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı: Birini arabayla ezdi, diğerini silahla vurdu
Yeni Parti adına açılan sosyal medya hesabına Özel’den jet yalanlama Yeni Parti adına açılan sosyal medya hesabına Özel'den jet yalanlama
Denizde kayboldu zannedilen çocuk bakın nerede bulundu Denizde kayboldu zannedilen çocuk bakın nerede bulundu

14:59
Tartışma yaratan görüntü: İzleyenler ikiye bölündü
Tartışma yaratan görüntü: İzleyenler ikiye bölündü
14:26
İngiltere’nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu
İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu
14:20
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
Hamas'ın yeni lideri belli oldu
14:17
Beşiktaş’ın Midtjylland’ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
13:34
Yolda motoru düşmüştü Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi
Yolda motoru düşmüştü! Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 15:08:24. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da İri Çekirge Tedirginliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.