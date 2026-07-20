İstanbul\'da İri Çekirge Tedirginliği

İstanbul'un birçok ilçesinde son günlerde görülmeye başlanan iri boyutlardaki çekirgeler vatandaşlar arasında kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı. Özellikle Sultangazi, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde sıklıkla ortaya çıkan dev çekirgeler, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

EVLERİN İÇİNE KADAR GİRDİLER

Doğal ortamlarından sıyrılarak şehir merkezlerine kadar inen çekirgeler; evlerin balkonlarına, pencerelerine, apartman girişlerine ve bahçelerine kadar ulaştı. Kendi yaşam alanlarında beklenmedik bir şekilde bu iri çekirgelerle karşılaşan vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

KEDİLERİN AV MÜCADELESİ KAMERALARDA

Yaşanan bu şaşkınlık, kimi zaman yerini renkli ve gülümseten anlara da bıraktı. Bazı vatandaşlar evlerine giren çekirgeleri onlara hiçbir zarar vermeden dikkatlice dışarı çıkarmaya çalışırken, sokaktaki ve evlerdeki kedilerin çekirgeleri yakalamaya çalıştığı o anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.