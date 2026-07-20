Görüntü Bursa'dan! Yunusu sırtlayıp gözden kayboldu - Son Dakika
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Görüntü Bursa'dan! Yunusu sırtlayıp gözden kayboldu

20.07.2026 15:12
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahile vuran hareketsiz bir yunus, görenleri şaşkına çevirdi. Olayın en tuhaf anı ise bir vatandaşın kıyıya vuran yunusu sırtına yüklenerek bölgeden uzaklaşması oldu. O anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Eşkel Sahili, eşine az rastlanır ve bir o kadar da ilginç bir olaya sahne oldu. Sahil şeridinde vakit geçiren vatandaşlar, kıyıya vurmuş hareketsiz halde duran bir yunus fark ederek durumu anlamaya çalıştı.

YUNUSU SIRTLAYARAK SAHİLDEN UZAKLAŞTI

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında kıyıdaki yunusun yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, akıllara durgunluk veren bir harekete imza attı. Şahıs, hareketsiz haldeki yunusu omuzlayıp sırtına alarak sahilden hızla uzaklaştı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Sahilde bulunan diğer vatandaşlar ise bu absürt anları büyük bir şaşkınlık içerisinde izledi. Gözlerine inanamayan bir vatandaş, yunusu sırtlayıp götüren adamı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda aldı. Görüntüler kısa sürede büyük ilgi çekti.

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Son Dakika Yaşam Görüntü Bursa'dan! Yunusu sırtlayıp gözden kayboldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Vatandaşa yedirecek 12 0 Yanıtla
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