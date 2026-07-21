Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu - Son Dakika
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Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu

Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu
21.07.2026 11:29
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 15 Temmuz'da meydana gelen ve 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği jet ski kazasının ardından Eskişehir'de yaşayan Veli Koltuk çarpıcı iddialarda bulundu. Koltuk, haberlerde hayatını kaybettiği belirtilen iki çocuğun öz babası olduğunu öne sürüp, nikahlı eşinin çocukları yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçırmaya çalıştığını iddia ederek yetkililerden yardım istedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar mevkisi açıklarında 15 Temmuz günü saat 05.41 sıralarında meydana gelen olayda, içinde 4 kişinin bulunduğu jet ski olumsuz hava şartları nedeniyle alabora olmuştu. Kazanın ardından Sahil Güvenlik ekipleri ve çevredeki denizciler tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, Irak uyruklu kadın N.A.A.A.D. sağ kurtarılırken; baba ve 2 kız çocuğunun cansız bedenlerinin Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası açıklarında bulunduğu bildirilmişti.

ÖZ BABA OLDUĞUNU İDDİA EDEN ŞAHIS KONUŞTU

Kamuoyunda "tatil kazası" olarak yer alan olayın ardından Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde ikamet eden 30 yaşındaki Veli Koltuk, hayatını kaybeden 7 yaşındaki Melek Koltuk ve 4 yaşındaki Meral Koltuk'un öz babası olduğunu iddia etti. Koltuk, resmi belgelerin ve nüfus kayıtlarının elinde olduğunu ifade etti. Irak uyruklu kadın N.A.A.A.D. isimli eşinden 4 yıldır ayrı yaşadığını ve çocuklarını göremediğini söyleyen acılı adam, haberlerde geçen "Iraklı aile tatildeydi" beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Irak uyruklu kadını arayarak telefonda sert tepki gösterdiğini belirten Koltuk, "Haberlerde neden vefat eden adam çocukların babası olarak yazılıyor, neden böyle söyledin?" diyerek hesap sorduğunu ve çocuklarının cenazesini istediğini dile getirdi.

"GECE ÇIKIP YUNANİSTAN ADASINA KAÇIYORLAR"

Olayın iç yüzünü anlatan Veli Koltuk, "Gece saat 00.00'da çıkıp Yunanistan adasına kaçıyorlar. İki çocuğumu kaybettim, birisi halen bulundu mu bulunmadı mı bilmiyorum? Ben bu kadınla 4 senedir ayrı yaşıyorum. 2018-2019 civarlarıydı, 4 senedir ayrı yaşıyorum. Benden resmi nikah istedi, vermedim. Beni çocuklarımdan uzak tuttu. Aradım, engelledi. En son baktığımda Ankara'daydı; pavyonda çalışıyordu ve yanında sevgilisi vardı. Sevgilisi de çocuklarıma 'O babam' dedirtiyor, kadın da adam için 'Kocası' diyor. Oysa çocukların asıl babası benim. Hepsinden şikayetçiyim; hatta bugün adliyeye de gittim, dava açtım" ifadelerini kullandı.

Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu

"YUNANİSTAN'DAN CENAZEYİ ALMAK İSTİYORUM"

Çocuklarının kimliklerini açıklayan Koltuk, "İki çocuğum var. Biri 7 yaşında, biri 4 yaşında. Biri Melek Koltuk, diğeri ise Meral Koltuk. Meral'in cesedi şu an Yunanistan'da, cenazesini almak istiyorum. Kaza 15 Temmuz'da oldu ve çocuklarıma ulaşamıyorum. Hatta Bodrum'a gittim. Eşimin ifadesi de yalan; 'Ben Türkçe konuşmayı bilmiyorum' diyor, ama Türkçe konuşuyor. Nasıl oluyor bu işler? Haberlerde basbayağı Türkçe konuşuyor" şeklinde konuştu.

"JANDARMA BANA "YUNANİSTAN'A KAÇIYORDU" DEDİ"

Olayın tatil olmadığını vurgulayan Koltuk, "15 Temmuz gece saat 00.00'da çıkıyorlar. Ondan sonra kaza yapıyorlar ve saat 05.30 gibi Yunanistan adasında kızımı buluyorlar. Eşim haberlerde 'Tatil yapıyorduk' diyor ama aslında Yunanistan'a kaçıyordu. Jandarma da ifadesinde bunu bana bu şekilde söyledi; 'Yunanistan'a kaçıyordu abi. Biz yakaladık, ifadesini aldık ve bıraktık' dedi. 'Tatil yapıyordu' sözü yalan, ifadesi baştan aşağı yalan" dedi.

Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu

"İKİ KÜÇÜK ÇOCUKLA JET SKİYE BİNİLİR Mİ?"

Kaçakçılık iddialarına dikkat çeken Koltuk, "İki çocuğum var zaten abi, yanındaki adama göstermiş. Toplam 4 kişiler, 2 küçük çocukla jet sikiye bindirilir mi? Sevgilisi olan Ahmet diye bir adam varmış, o da kaçakçıymış. Bunu bana eşimin ablası, yani baldızım söyledi; kendisi de şahit zaten. Bunlardan hiç haberim yoktu. Ben 4 senedir ayrı yaşıyorum; bir şekilde sevgili bulmuş işte" sözleriyle tepki gösterdi.

Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu

Aralarındaki hukuki bağdan bahseden Veli Koltuk, "Çok uğraştım ama kadın hala 'Resmi nikah' deyip duruyor. Beni daha çok, daha kötü duruma soktu. Hep onun yüzünden bir sürü icralık borç ödedim, bu hale geldim. En son 1 sene önce konuştum onunla. 'Resmi nikahı veremem. Resmi nikahı nasıl alırsın? Sen beni çocuklarımdan uzak tuttun; bir Ankara'dasın, bir Bodrum'dasın, tatil mi yapıyorsun?' dedim. Benden vatandaşlık istiyor ama ben vermedim. Aramızda resmi olmayan nikah var, resmi olarak evliyiz, her şey aile tablosunda da yazıyor. Yani evliyiz, belgelerin hepsi var. İsterseniz gösterebilirim, fotoğrafları da duruyor. Gerçek babaları benim" dedi.

Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu

"HİÇ DEĞİLSE EVLATLARIMIN CENAZESİNİ ALIP GÖMMEK İSTİYORUM"

Gözyaşları içinde yardım isteyen acılı adam Koltuk, "4 senedir çocuklarımı görmüyorum. Kadın illa resmi bir şey olsun diye 'Vatandaşlık, vatandaşlık' deyip duruyor. Zamanında bir arkadaşın vesilesiyle tanışmıştık. Üzülmez miyim, evlatlarım gitti benim ya! Hadi tamam, babalık yapamadım ama hiç değilse evlatlarımın cenazesini alıp gömmek istiyorum. En son 3 yaşındayken görmüştüm" dedi.

"YARDIM İTİYORUM"

Son olarak hukuki süreç başlattığını belirten Koltuk, "Haberlerde yalan söylüyor, 'Tatil yapıyordum' diyor. Ne tatili, 'Suyun içinde kimliğim düştü' diyor ama kimlikler otelde çıkıyor; nasıl oluyor bu iş? 15 Temmuz'da gece saat 00.00'da ne işin var senin denizde? Hatta Bodrum Turgutreis Sahil Güvenlik Jandarma Komutanlığına gidebiliriz; ben 2 gün önce oradaydım, ifade verip şikayetçi oldum. Ondan sonra Eskişehir Adliye Binasına gittim, dava açtım. Çocuklarımın cenazesini almak istiyorum, Allah rızası için yardım istiyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı. 

Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu
Kaynak: İHA

Yunanistan, 15 Temmuz, Güvenlik, 3. Sayfa, Bodrum, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu - Son Dakika

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