Alman Damat İslam'ı Kabul Etti

Kocaeli'ndeki nişan töreninde Türk bayraklı konsepti tercih ederek Türk kültürüne olan sevgisini gösteren Alman damat, bu kez Nevşehir'de Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

DÜĞÜN ÖNCESİ HİDAYETE ERDİ

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Şubat ayında Alman vatandaşı Christian Peter Brock Türk bayraklı konsepti tercih ederek, Sedanur Gülhan ile nişanlanmıştı. Evlilik hazırlıklarını sürdürürken önemli bir karar alan Brock. Nevşehir'de 26 Temmuz günü yapılacak olan düğün öncesinde Acıgöl Merkez Camii'nde düzenlenen ihtida programında İmam Hikmet Öztürk'ün rehberliğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Brock, İslam dinini kendi özgür iradesiyle kabul etti.