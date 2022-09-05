İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
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İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

05.09.2022 14:34

İzmir'de cüzdanını düşüren komedyen Ata Demirer, cüzdanını bulan kişilerin evine kadar gelip cüzdanını geri vermesi sebebiyle büyük şaşkınlık yaşadı.

Yaz aylarını İzmir'de geçiren ve o bölgede çektiği filmler gişe rekoru kıran ünlü komedyen Ata Demirer, İzmir'in Urla ilçesinde cüzdanını düşürdü. Demirer'in cüzdanını bulan kişiler, içindeki kimlikte cüzdanın sahibini belirleyerek Demirer'in evine gitti ve cüzdanı teslim etti.

"GÜZEL İNSANLAR"

Demirer, başına gelen olayla ilgili sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Demirer, "Urla'da cüzdanımı düşürmüşüm ,kapım çaldı iki iyi insan getirdi. Güzel İzmir başkadır" dedi.

İşte o paylaşım:

İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, yaşadığı olay karşısında şaşkınlık içinde kaldı
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Ata Demirer, İzmir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
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