Jandarma korosu konser verdi - Son Dakika
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Jandarma korosu konser verdi

01.04.2022 11:44
Jandarma korosu konser verdi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan personelden oluşturulan Jandarma korosu büyük beğeni topladı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan personelden oluşturulan Jandarma korosu büyük beğeni topladı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda gerçekleştirilen Jandarma korosu konserine Vali Aydın Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Baro Başkanı Onur Demez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçacı ile birlikte kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, STK temsilcileri, vatandaşlar katıldı. Konser öncesi bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atın, "Birliklerimizde görev yapan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve kutsal vatan topraklarımızın dört bir köşesinde vatani görevinin yapmak üzere birliğimize katılımıyla 1,5 aylık gibi kısa bir süreli çalışma sonucunda bu programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kışla bizde sadece bir harp öğretim yeri değil, aynı zamanda bir kültür ocağı, bir sanat okuludur ve böyle olmakla da memlekete yaptığı hizmet ölçülmeyecek kadar büyüktür" diye konuştu.

Konuşmanın ardından sahne alan jandarma korosu, seslendirdiği eserler ile programa katılanlara keyifli bir gece geçirdi. - MALATYA

Jandarma korosu konser verdi
Jandarma korosu konser verdi
Jandarma korosu konser verdi
Jandarma korosu konser verdi
Jandarma korosu konser verdi

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Malatya, Konser, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Jandarma korosu konser verdi - Son Dakika


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